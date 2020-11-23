الطارف / حجز 04 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة بالذرعان 

تقرير/ رزق الله الشريف

تمكن أمن دائرة الدرعان من حجز أزيد من 04 قناطير من اللحوم البيضاء الفاسدة و الغير صالحة للاستهلاك البشري اين قدرت الكمية بالضبط بـ 419.5 كلغ من الدجاج حيث تعود حيثيات هده العملية الى الخرجات الميدانية اليومية التي تنظمها مصالح الشرطة ممثلة في فرق الشرطة العامة و التنظيم بالتنسيق مع المصالح المختصة لمراقبة المحلات و مختلف الممارسات التجارية اين تم ضبط هده الكمية المعتبرة من اللحوم البيضاء من خلال نقطة مراقبة فجائية لفرقة الشرطة العامة و التنظيم بأمن دائرة البسباس على مستوى حاجز المراقبة الخاص بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالدرعان اين تم توقيف شاحنة معبأة باكياس بلاستيكية و عند تفقد دات العناصر للبضاعة المحمولة تبين عدم حيازة صاحبها على الشهادة الصحية البيطرية المطلوبة المبررة لسلامة هده اللحوم ليتم تحويل المركبة و بالتنسيق مع الجهات المختصة اكدت عدم سلامتها مع ضرورة اتلافها بشكل فوري حيث اتخدت كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف و كدا البضاعة المحجوزة.