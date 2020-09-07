الضمانات الوقائية لحق التظاهر السلمي

بقلم: الوليد فرج

التظاهر السلمي ، حق كفلته الكثير من الدساتير و المواثيق الدولية ، و لحساسيته ضبطته القوانين بمجموعة من الشروط و الإجراءات ، كحماية للمتظاهرين ، وتبقى توفر الضمانات الوقائية المتمثلة في احترام مبدأ المشروعية و المعارضة المنظمة و تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات و انتشار ثقافة التظاهر السلمي لحق التظاهر السلمي ، في علاقة طردية مع ممارسة حق التظاهر.

إن تمظهر المشروعية ، يتجسد في احترام القوانين المنظمة لحق التظاهر ، من طرف الجميع ، متظاهرين فيما بينهم او فيما بينهم بين مؤسسات الدولة وهيئتها السلطة إدارية أو أمنية ، ويمثل مبدأ المشروعية ذروة سنام الضمانات القانونية ، لحماية حق التظاهر ، حين تلتزم السلطة باحترام هذا الحق ، وتفرض احترامه على الجميع ، من خلال تنفيذ القوانين الحماية و السلامة العمومية للتظاهر السلمي ، كما يجب عليها ملائمة قوانينها وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ، مع أحجامها و زجرها لسلطاتها الإدارية أو الأمنية عن إصدار أي قرارات او تصرف من شانها تعطيل أو تقييد حق التظاهر ، ومن دعائم مبدأ المشروع مد علائق التقارب بين السلطة السياسية و الشعب الذي من شأنه تعزيز ممارسة هذا الحق ، مما يولد ثقة عند الفرد ، ويبعث في نفسه السعي لحماية حق التظاهر السلمي من خلال احترامه للقوانين الناظمة لهذا الحق .

لحساسية حق التظاهر السلمي ، يجب إخضاع القوانين الناظمة له لرقابة دستورية صارمة ، للوقوف على مدى احترام هذه القوانين لأحكام الدستور ؛ مع احترام معيار اتساق هذه القوانين المواثيق الدولية لاسيما اتفاقيات حقوق الإنسان .

إن مبدأ الفصل بين السلطات ، واحد من المبادئ نسبية التطبيق ، و وجه من وجوه الديمقراطية ، حين تظهر ملامح السلطات الثلاثة منفصلة عن بعضها تمارس اختصاصاتها بحرية و وفقا لما يمليه القانون ، لاسيما ممارسة الرقابة ، خاصة ما تعلق منها بحقوق وحريات الأفراد ، لذا يعد مبدأ الفصل بين السلطات من أهم الضمانات لحماية حق التظاهر السلمي ، فمتى توفر هذا المبدأ فهو يعكس عدم تركّز السلطة في يد واحد ، بل هي موزعة على السلطات التقليدية الثلاثة ، التي تترابط فيما بينها من خلال أدوات الرقابة ، بحيث تقوم كل سلطة بالحد من السلطة الأخرى ، وهذا ما يضمن عدم الاعتداء على حق الإنسان في التظاهر السلمي من أية سلطة ، وان وقع هذا الاعتداء يمكن بالفعل الالتجاء لأية وسلطة أخرى لردعه و توقفيه ؛ فمثلا إذا سنت السلطة التشريعية قانون يفسح المجال للتظاهر في فضاءات كانت ممنوعة فلا تقدر السلطة التنفيذية وقف هذا التشريع ، و إذا طغت السلطة التنفيذية على حق التظاهر السلمي ، يمكن للسلطة القضائية إلغاء و نقض قرارات السلطة التنفيذية.

يبقى نتاج التعاون و التساوق الوظيفي بين السلطات الثلاثة (التشريعية و التنفيذية و القضائية) ، هو الهدف المرجو لما يوفره من حماية اكبر للحقوق والحريات.

ان وجود معارضة منظمة ، في شكل أحزاب سياسية او منظمات مدنية من شأنه تأطير التظاهر السلمي ، بين فئاته و تنظيمهم وفقا لمقتضيات القانون .

تبقى ثقافة التظاهر السلمي و انتشارها ، هي المحور الأساس لحماية هذا الحق ، و تلعب الطبقة المثقفة دورا هاما في نشر هذه الثقافة سواء ميدانيا اثناء التظاهر السلمي ، من خلال تأطيره أو أثناء الاستعداد إليه عند ظهور بوادره ، و اكتمال أسبابه ، و من التأطير حماية التظاهر من الحيدة عن أهدافه ، و السطو عليه من خلال توعية المتظاهرين و كشف المندسين الذين في الغالب يكونون أصحاب إيديولوجيات شاذة ، يستغلون تجييش المتظاهرين لتحقيق مآرب خاصة تتنافى و الأسباب الحقيقة التي خرج من اجلها الشعب ، وتلعب هنا الشعارات دورا بارزا لرصد المسار الفكري للتظاهر .

لسائل الإعلام دورا بارز أيضا في نشر ثقافة التظاهر ، لاسيما من خلال فك الضباب حول الحقائق و المغالطات و الدعوات المغرضة و الإشاعات التي قد تبثها بعض الجهات التي تسعى إلى بث الفوضى أو انحراف التظاهر السلمي عن أهدافه ، كما أن نقل مجريات التظاهر السلمي يزيد من نشر الوعي داخل صفوف الأفراد مما يوطد ضمانات الحماية لهذا الحق .

يعتبر الحراك الشعبي ، منعطف سلوكي حاسما في نشر ثقافة التظاهر السلمي ، لعبت فيه وسائل التداول الرقمي الأفقي ، دورا بارزا في التحضير و نشر المعلومة من خلال استحداث منظمات رقمية داخل الفضاء السيبراني ، و خلق أدوات مستحدثة للاجتماع و التجمهر في ميادين رقمية استطاعت من خلالها ، تأسيس سلوكات حضارية في الرفض و الاعتراض ، تمظهرت نهاية كل أسبوع و ثلاثاء في مشاهد أبهرت العالم نجحت في تخطي الوسائل التقليدية من أحزاب و منظمات و جمعيات أثبتت فشلها الذريع على جميع المستويات .