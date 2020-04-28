الضريبة على الدخل الإجمالي بالولايات الجنوبية

د.مختار علالي/جامعة تيسمسيلت

في قوانين المالية من سنة1995 إلى سنة 2019 كان إجراءا يخص ولايات الجنوب الكبير يتعلق بتخفيض 50% من الضريبة على الدخل الإجمالي تخص كل موظفي وعمال الجنوب الكبير تمنراست أدرار تندوف اليزي ، وأسس ذلك بعدما بدأ فرار الموظفين والعمال من الشمال نحو الجنوب بسبب الانفلات الأمني ، ففكر القائمون على شؤون الدولة أن يمنحوهم امتيازات بأجور مرتفعة وأول إجراء كان تخفيض تلك الضريبة وبعدها سكنات مجهزة بالكامل لأصحاب الوظائف العليا ، للأسف لم يعرفوا الجنوب إلا في أوقات الهسرة رغم إنه مصدر ثراء الجزائر ، ذاك الإجراء الضريبي إجراء معمول به منذ 1995 وتم إسقاط هاته المادة في قانون المالية 2020 ، من طرف الحكومة السابقة في محاولة منها في ترك قنبلة موقوتة لتفجير الوضع في ولايات الجنوب الكبير ، إلا أن الإخلاص للوطن جعل أبناء تلك الولايات يتحركون في صمت وينبهون الى مخطط العصابة ، وتعهد لهم الرئيس باستدراكها في قانون المالية التكميلي بعدما تأكد من خطط جهنمية وضعتها حكومة بدوي .

للتذكير فقط أن نفس الإجراء المتعلق بتخفيض نسبة 25% من الضريبة على الدخل الإجمالي كان معمولا به في سنة 1995 بالنسبة لولايات بشار ، البيض ، النعامة ورقلة وبعض البلديات من ولايات تحد هاته الولايات إلا أنه تم إلغائه في نهاية سنة 2000 ولم يتم تمديد هدا القانون، لان النقابات وفلاسفة الإدارة والنواب وكل المنتخبين آنذاك على شاكلة الذي قال ماخصنا والو ، وهكذا كانت النقابات والمنتخبين بعيدون كل البعد عن دورهم للمطالبة باستمرار هدا القانون ، حيث كان حزب الأرندي متزعما للمشهد بمشاركة الأحزاب التي بعضها يريد تلميع صوراه اليوم ولم يتكلموا عنها ، ولهذا من حق موظفي وعمال هاته الولايات المطالبة بالحقوق المكتسبة منها تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة25% وحل هاته المشكلة ، وهذا لإعطاء ديناميكية جديدة في الاقتصاد الوطني بفتح ورشات في جميع القطاعات الفلاحية والصناعية والسياحية ، وتحفيز العمال والمختصين للعمل في هذه الولايات ، فلسنا مما يقول ماخصنا والو ، بل نقول يخصنا حوار جاد لتنمية الجنوب وتحويله منصة الاقتصاد الوطني لغزو أسواق إفريقيا ومنه تطوير الاقتصاد الجزائري بكفاءات أبناء الجنوب ، وإدماجهم في الإدارات المركزية ضمن أفواج صناع القرار …