الضريبة الأخلاقية 17%

بقلم: الوليد فرج

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لا شك أن التبرع ، في زمن الأزمات و المصائب فعل إنساني ، وقيمة أخلاقية ،لا تضاهيها قيمة ، ففي ممارستها يكون الإنسان إنسانا فقط بعيدا عن أي وصف أو انتماء ، أو عقيدة أو دين أو تمذهب .

يبقى الدافع الذي قد يتساكن مع فعل التبرع يختلف من شخص لآخر فالمليون أورو التي تبرع بها بيب غوارديولا أو ميسي أو رونالدو أو العتاد الذي تبرع به زيزو دوافعه ليست نفسها لدى جاك دورسي مالك توتير الذي تبرع بمليار دولار كما أعلنته بعض وسائل الإعلام .

إن بعض بواطن سلوكات رجال المال تبنى على عقل استثماري محض ، لسيطرة المال على ذهنياتهم و عمليات عقولهم ، فلا يعقل إن جاك دورسي وهو يصب مليار دولار في صندوق التبرعات ، كانت الدافع إنسانيا فقط ، بل قد يكون دفع لإنقاذ حياة مليون شخص مشترك في تويتر ، هن من حصّل بسببهم ملايير الدولارات ، فجاك بتبرعه ينقذ نفسه ، فالجبن من سمات الأولى لرأسمال ، و قبل قوانين الرسوم و الضرائب ، هناك ضريبة أخلاقية يدفعها المال ، على وجه الإلزام الأخلاقي الذي يؤسس عليه كل شيء .

الملاحظ أن فقه الضريبة الأخلاقية ، في بلادنا منعدم ، وأنا المصابين بفيروس كورونا هذا الحيوان المجهري ، مجرد أعداد في نظر أثرياء هذا الوطن ، لم يصل بعد عددهم كي يتهدد ثورتهم ، التي لم يحصلونها إلا من جيوب الطبقة الوسطى .

من اللاإنسانية ، التفكير براغماتيا في زمن الموت ، والاتجار بالمصائب الناس ، و الاستثمار في المهم ماديا أو سياسيا ، و على الجميع عدم نسيان طريق العودة.