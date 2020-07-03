الضرورة تستدعي توحيد مؤسسات الرقابة

* الفساد تهديد حقيقي لكينونة الدولة

دعا أستاذ القانون العام، بجامعة محمد بوضياف المسيلة، خضري حمزة أمس السلطات العليا في البلاد، باعتباره باحث في مجال المال العام و الصفقات العمومية، أن يتم إعادة هيكلة هيئات الرقابة على المال العام، وتوحيدها في هيئة واحدة، يحدثها التعديل الدستوري الجديد، و يحدد معالمها الأساسية، ويترك للقانون تنظيم المسائل التفصيلية الخاصة بها.

حيث أقترح خضري خلال حديثه مع يومية “الوسط”، أن يتم حل كل الهيئات الأخرى الموجودة، التي لم تحقق أهدافها والإبقاء على الهيئة الدستورية الجديدة، التي تسخر لها كل الإمكانيات المادية و البشرية، و تعطي لها كل الصلاحيات، مع تمكينها من كل الآليات القانونية التي تسمح لها، بتحقيق مكافحة جادة للفساد، الذي نخر مؤسسات الدولة، وأوشك على تقويض أركانها.

وذكر المتحدث، في ذات السياق، تصوره الشخصي للهيئة الدستورية الجديدة المقترحة، والتي أطلق عليها تسمية “دائرة المحاسابات”، يكون مقرها المركزي بالعاصمة، ويتفرع هيكلها التنظيمي إلى فروع، تتواجد في جل الولايات و الدوائر و البلديات، مع تحديد شروط صارمة للعمل فيها، تتضمن الكفاءة والنزاهة والإخلاص في ممارسة المهام، إلى جانب منحها صلاحية الرقابة المطلقة، استنادا إلى الوثائق و المستندات المرسلة لها، أو عن طريق الرقابة الفجائية في المقرات والأمكنة، لكل الهيئات والمؤسسات الممولة بميزانية الدولة، بصرف النظر عن طبيعتها، حيث من الضروري أن تكون هذه الهيئة مستقلة، عن كل السلطات في الدولة، سواء التنفيذية و التشريعية والقضائية، على أن تكون مرتبطة فقط بالنيابة العامة، حيث تتوج عملها بتقرير أو محضر، يرسل إلى النائب العام المختص إقليميا، إذا قدرت أن الوقائع التي توصلت لها تكتسي طابعا جزائيا.

أضاف نفس المصدر، إن إحداث هذه الهيئة بالمواصفات التي أشرنا إليها سابقا، سيقلل لا محالة من التزايد الكبير لظاهرة الفساد في بلادنا، لأنها ستكون هيئة مستقلة تزود القضاء مباشرة، بالوقائع المرتكبة من المسؤولين و الموظفين العموميين و الأمرين بالصرف، المعتبرة قانونا جريمة من جرائم الفساد، بحيث ستصبح بمثابة صمام الأمان، و تنهي لا محالة حالة التستر على المجرمين، الذي عاثوا فسادا في مال الشعب، و هددوا وجود الدولة، و أوشكوا على تقويض أركانها، لولا هذا الشعب العظيم.

كما أفصح عميد كلية العلوم القانونية بجامعة المسيلة ، أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، تضمن تكريس مجلس المحاسبة، كهيئة دستورية مكلفة بالرقابة البعدية، على أموال الدولة و الجماعات الإقليمية والمرافق العمومية، و كذلك على رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، و ذلك في المادة 208 من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، كما أعلن المؤسس الدستوري حسبه، في نص المادة 215 على إحداث هيئة جديدة، تحت مسمى “السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته”، وحدد مهمتها في وضع استراتجيات وطنية، للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته و السهر على تنفيذها، و جمع المعلومات و تبليغها للسلطات المختصة، و تلقي التصريح بالممتلكات الخاصة للأشخاص المعنيين بالتصريح طبقا للقانون، زيادة على تلقي التبليغات الخاصة بتضارب المصالح و حالات الجمع بين الوظائف و إخطار السلطات المختصة عند الاقتضاء، مبرزا بالمناسبة، أن الدستور بذلك، حافظ على نمط تعدد الهيئات المكلفة بالرقابة على المال العام، و هو النمط المنتقد، نظرا لمحدودية فعالية و نجاعة هذه الهيئات ، في تحقيق الحماية القانونية للمال العام، قياسا على مخرجات نشاطها خلال السنوات الماضية.

مريم خميسة