الضباط العمداء والضباط السامون للجيش يتبرعون بشهر من رواتبهم لمواجهة كورونا

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أن الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي قرروا التبرع بشهر من رواتبهم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أنه ومساهمة من أفراد الجيش الوطني الشعبي في الجهود الوطنية الرامية للحد من تداعيات الأزمة الصحية على الجبهة الإجتماعية وعلى مستوى معيشة المواطنين عموما جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، “ارتأى الضباط العمداء والضباط السامون للجيش الوطني الشعبي التبرع بشهر من رواتبهم”.

وأشارت وزارة الدفاع الوطني أن “التبرعات سيتم دفعها في حسابات التضامن كوفيد-19 المفتوحة لهذا الغرض”.