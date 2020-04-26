” الصين ستبقى إلى جانب الجزائر وتدعمها لمواجهة فيروس كورونا”

صرح السفير الصيني بالجزائر لي ليان، أن المكافحة المشتركة للجزائر والصين ضد فيروس كورونا تؤكد أن البلدين الشقيقين تربطهما شراكة شاملة واستراتيجية تقوم على صداقة استثنائية وثقة متبادلة.

وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية، أن السفير الصيني، قال في مقال له نشر في الصحافة الوطنية، أن الصين ستبقى الى جانب الجزائر و ستواصل تقديم الدعم والمساعدات حسب إمكانياتها.

وأكد السفير الصيني، أن البلدين يواصلان اليوم تعاونهما وتكافلاهما في اطار مكافحة كوفيد-19، مضيفا أن “الصين متيقنة بأن الجزائر ستخرج منتصرة من مكافحتها لهذا الوباء”.