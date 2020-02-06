الصين : روبوتات في الشوارع لمكافحة فيروس كورونا

أطلقت السلطات الصينية، اليوم الخميس، مجموعة من الروبوتات الآلية التي تعمل بتقنية “5G” وذلك بهدف قياس درجة حرارة المارة والمواطنين لمكافحة انتشار فيروس كورونا في مختلف المناطق الصينية.

وذكرت صحيفة “دايلي تايمز” البريطانية أن الشرطة الصينية نشرت آليات وروبوتات تتحكم بها وقد سجلت الشرطة على هذه المكنات أصوات تدعو إلى ارتداء قناع وجه أثناء الخروج، وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب التجمع، والتطوع لقياس درجة حرارة الجسم.

كما تخبر الروبوتات الشرطة في حال رصدت شخصا لا يرتدي قناعا، وهو إجراء وقائي إلزامي، وبحسب وسائل الإعلام الحكومية، وهي يمكن أن تساعد في منع انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن كل روبوت مزود بخمس كاميرات عالية الدقة وبمقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء.