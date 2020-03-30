الصين تقرر بناء مستشفى ضخم في الجزائر

أفادت يوم أمس الأحد وكالة أنباء صينية، أن السلطات الصينية ستشرع في انجاز مستشفى في الجزائر، سيكون مخصصا للوقاية من الأوبئة وحسب ذات المصدر، سيتم استغلال المستشفى في البداية لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في حال ما إذا كان الفيروس مزال منتشرا وأضافت الوكالة، أن المشروع ستشرف عليه شركات صينية، مدعمة بحوالي 4 آلاف عامل صيني و5 آلاف جزائري، دون أن تحدد أين سيتم بناء المستشفى ومتى ستبدأ أشغال البناء به وفي جانب آخر، قالت الوكالة الإخبارية أن فريق العمل الصيني المحترف المختص في أمراض التنفس الذي حل بالجزائر، احضر معه دفعة من الأدوية قدرت قيمتها بنصف مليون دولار.

رزق الله شريف