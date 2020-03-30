الصين تعلن عن تشييد مستشفى مصغر خاص بـ “كورونا” في الجزائر

أعلنت وكالة الأنباء الصينية، أن حكومة بكين عرضت على الجزائر، بناء مستشفى في الجزائر، في إطار المساعدات التي تقدمها دعما لمكافحتها لوباء فيروس “كورونا”.

وأوردت وكالة الأنباء الصينية “شنخوا”، اليوم الاثنين، أن هذا المستشفى الذي سيتم تشييده في الجزائر، لتقديم خدمات صحية للوقاية من فيروس “كورونا” ومكافحته، وسيكون عبارة عن شراكة بين البلدين، يشغّل 4 آلاف عامل صيني و5 آلاف عامل جزائري.

وذكر ذات المصدر، أن المساعدات الصينية التي وصلت الجزائر يوم الجمعة 27 مارس، تضمنت إمدادات طبية بقيمة 455 ألف دولار، إلى جانب طاقم طبي يشمل موظفين مهنيين وفنيين متخصصين في طب الجهاز التنفسي، والعناية المركزة، وطب القلب والأوعية الدموية، والرعاية المتكاملة للطب الصيني التقليدي والطب الغربي، والصحة العامة والوقاية من الأوبئة.

فضلا عن مجموعة من 5 ملايين قناع جراحي و50 ألف قناع N95 و2000 بدلة وقائية طبية و10 أجهزة تنفس خاصة بالعناية المشددة.