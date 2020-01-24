الصين تسابق الزمن لبناء مستشفى في 10 أيام

تسابق الصين الزمن من أجل بناء مستشفى لاحتواء وباء “كورونا” المنتشر في البلاد، والذي أودى بحياة 26 شخصا لحد الساعة، وتسبب في مرض المئات، وأدى إلى غلق مدن بأكملها تضم ملايين الأشخاص.

وأوضح التقرير أنه فى عشية رأس السنة القمرية الجديدة تم إغلاق وسائل النقل فى ثمانى مدن على الأقل، المدن هى ووهان، حيث يتركز المرض، وسبعة من جيرانها فى مقاطعة هوبى بوسط الصين: إيزو وهوانجقانج وتشيبى وتشيانجيانج وتشيجيانج وجينغمن وشيانتاو.

وقالت حكومة ووهان إنها ستقوم ببناء مستشفى مخصص له مساحة 1000 سرير على غرار منشأة شيدتها بكين خلال وباء “سارس”، سيتم بناء المستشفى على مساحة 25000 متر مربع، ومن المقرر الانتهاء منه فى 3 فيفري.

وكالات