الصين تبدي استعدادها لمساعدة الجزائر في المجال التكنولوجي وتمضي على محضر تعاون

أعرب سفير دولة الصين الشعبية بالجزائر، “لي ليانهي”، اليوم الأربعاء، عن إستعداد بلاده في مساعدة الجزائر فيما يخدم مصالح البلدين وعلاقاتهما التي قال إنها قوية جدا، وستشهد المزيد من التطور مستقبلا.

كما ذكر نفس المتحدث أن تهنئة الرئيس الصيني، لرئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، هو بداية مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما أبدى سفير الصين بالجزائر، إستعداد بلده بتوطيد شراكاتها مع الجزائر، خاصة في مجال التكنولوجيا، وذلك بعد الامضاء على محضر تعاون بين سفارة جمهورية الصين الشعبية ومجمع الهندسة الريفية في إطار مساهمة الصين في المخطط الوطني للتشجير.