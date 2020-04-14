الصين تباشر تجربة لقاحين ضد فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وافقت على إجراء تجارب سريرية على لقاحين خاملين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة “شينخوا” أن اللقاحين طورهما معهد ووهان للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية المملوكة للدولة وشركة سينوفاك بايوتيك ومقرها بكين.

واللقاحان هما الدفعة الأولى من اللقاحات ضد COVID-19 التي تمت الموافقة على إجراء تجارب سريرية عليها، وقت بدأت التجارب فعليا.

ويعتمد اللقاحان على استخدام الميكروبات “المقتولة” المسببة للأمراض لتعزيز المناعة، ومن مزاياهما وجود إمكانيات “ناضجة” لتصنيعهما، ومعايير الجودة التي يمكن التحكم فيها ونطاق الحماية الواسع، حسب الوكالة.