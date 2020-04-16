نفت وزارة الخارجية الصينية صحة التقارير الأمريكية، التي تتحدث عن تسرب فيروس كورونا “كوفيد-19” من معهد لعلم الفيروسات في مدينة ووهان الصينية مصدر تفشي الفيروس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي تسيان، في تصريح صحفي اليوم الخميس: “بخصوص ما يسمى بتسرب الفيروس والفرضيات الأخرى فهي خالية من أي دليل علمي”.

وأضاف تشاو للصحفيين إن مسؤولي منظمة الصحة العالمية “قالوا مرارا إنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا المستجد تم تخليقه معمليا”.

وتأتي هذه التصريحات ردا على تقرير تشرته محطة “فوكس نيوز” التلفزية أمس الأربعاء، وذكرت فيه أن فيروس كورونا نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي، وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة.

وأشار هذا التقرير وتقارير أخرى إلى أن ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تتم فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان تسبب في إصابة شخص ما بالعدوى وظهورها في سوق، حيث بدأ الفيروس الانتشار.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن على بكين الإفصاح عما تعلمه بخصوص هذا الفيروس.

المصدر: وكالات