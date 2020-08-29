الصيرفة الإسلامية لفائدة المؤسسات الصغيرة

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ,نسيم ضيافات, ببومرداس أنه سيتم اعتماد ابتداء من الفاتح نوفمبر القادم التمويل أو الصيرفة الإسلامية لفائدة المؤسسات المصغرة .

و أوضح الوزير المنتدب في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد و معاينة للولاية , بأنه “سيتم ابتداء من الفاتح نوفمبر القادم و كسابقة أولى من نوعها وطنيا اعتماد الصيرفة أو التمويل الإسلامي لفائدة المؤسسات المصغرة و غيرها المستفيدة من دعم أجهزة الدولة “.

و من شأن هذه المعاملة المالية الجديدة , يؤكد ضيافات ,”المشاركة في تسهيل تحقيق هدف الحكومة ” ب”إنشاء مليون مؤسسة مصغرة خلال السنوات الأربعة القادمة “.

من جهة أخرى جدد في معرض رده على أسئلة الصحفيين ,التأكيد بأنه “لن يتم سجن الشباب اللذين استفادوا من قروض و دعم مالي من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ممن بقيت على عاتقهم كديون غير مستردة إلى حد اليوم” و لتسهيل تسديد هذه الديون من طرف الشباب خاصة اللذين قاموا ببيع عتادهم , أفاد مسؤول القطاع بأنهم ( الشباب) س”يستفيدون من إعادة جدولة هذه الديون لتمكينهم من تسديديها على مدار 15 سنة “.

أما حالات الشباب اللذين لهم حق الاستفادة من مسح أو إعفاء جزئي أو كلي للديون المترتبة عليهم لدي جهاز ( أونساج) فحددها (الحالات) في كل من الشباب اللذين هم في حالة وفاة و اللذين تعرضوا أو تضررت مؤسستهم جراء كوارث طبيعية كالزلازل و الفيضانات .