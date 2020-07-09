الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية يفند فتح مسابقات للتوظيف

فند الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، فتح مسابقات للتوظيف، كما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان لذات الهيئة، أنه تم تداول أخبار مفادها فتح مسابقات التوظيف والالتحاق بمناصب عمل، على مستوى قطاع الضمان الاجتماعي.

وفند الصندوق هذه المعلومات والتي لا أساس لها من الصحة، معلنا أنه لم يفتح ؟أي مسابقات في هذا السياق.

كما دعت ذات الهيئة، المواطنين، إلى استقاء المعلومة الصحيحة من المصادر الرسمية للضمان الاجتماعي سواء عبر الموقع الالكتروني: www.cnas.dz.

أو الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي الفيسبوك: الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

وأضاف البيان، أنه وفيما يخص مسابقات الإلتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي للدراسة، فإن فتح المسابقات أمام الطلبة لدخول للمدرسة سيتم الاعلان عنها عبر الموقع الالكتروني للمدرسة www.esss.dz.

أو صفحة الفيسبوك الرسمية: المدرسة العليا للضمان الاجتماعي-الصفحة الرسمية.