الصفاقسي التونسي يلجأ الى “الفيفا” من أجل بن شاعة

ج.ن

قام النادي الرياضي الصفاقسي التونسي بمراسلة الاتحاد التونسي لكرة القدم والاتحاد الدولي الفيفا من أجل الفصل في قضية اللاعب الجزائري زكرياء بن شاعة المعار حاليا من اتحاد العاصمة الى الفريق التونسي.

حيث يريد النادي التونسي ابقاء اللاعب ضمن صفوفه وشراء عقده من اتحاد العاصمة، علما أن اللاعب بن شاعة انتقل على شكل اعارة لموسم واحد مقابل 50 ألف اورو مع أحقية الشراء بالنسبة للنادي الصفاقسي مقابل 250 ألف اورو، ولكن ادارة الاتحاد أكدت أن اللاعب سيعود للفريق الموسم المقبل بعد انقضاء أجال تفعيل بند الشراء.

يذكر أن ادارة الفريق التونسي مددت اعارة اللاعب الى غاية نهاية البطولة التونسية وتحاول شراء عقد اللاعب باللجوء للفيفا متحججة أن تفعيل بند الشراء لم يتم في الأجال المحددة بسبب انتشار وباء كورونا.

بالمقابل استهجنت إدارة النادي العاصمي ردّ فعل مسؤولي النادي الصفاقسي التونسي، وأضافت إدارة فريق الأحمر والأسود أن مسؤولي النادي الصفاقسي راسلوها في الـ 30 من جويلية الماضي، يطلبون فيها السماح لهم بِتمديد فترة إعارة بن شاعة حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وتساءلت إدارة نادي اتحاد العاصمة عن سبب تغيّر لهجة مسؤولي النادي الصفاقسي، وتهديدهم بِاللجوء إلى الفيفا، لِضمّ بن شاعة “عنوة”.

للإشارة، فإن إدارة فريق اتحاد العاصمة سمحت للمهاجم زكريا بن شاعة (23 سنة) في جانفي المُنصرم، بِالإنتقال إلى النادي الصفاقسي مُعارا لِمدّة قصيرة تنتهي الـ 30 من جوان الماضي. ولكن ابن وهران تعرّض لإصابة ولم يلعب أيّ لقاء رسميٍّ مع الفريق التونسي، قبل أن تتوقف المنافسة هناك في مارس الماضي، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”. وعليه منحت إدارة فريق “سوسطارة” مسؤولي النادي الصفاقسي الضوء الأخضر للإستفادة من خدمات بن شاعة حتى الـ 30 من سبتمبر المقبل، على اعتبار أن البطولة التونسية سَتُستأنف نشاطاتها هذا السبت.