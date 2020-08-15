الصراعات تهدد كتابة التاريخ في الجزائر

* ما يُكتب عبارة عن أساطير أكثر منه نظرة أكاديمية للتاريخ

قال المؤرخ فؤاد صوفي في حوار نشرت يومية لوموند الفرنسية أمس أن الوثائق المتعلقة بالاستعمار تشكل “إرثًا يجب تقاسمه” وينبغي النظر في التعويضات على أساس كل حالة على حدة.

المتحدث باحث في مركز البحوث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (Crasc) بوهران ونائب مدير سابق في المديرية العامة للأرشيف الوطني الجزائري.

ففي مقابلة مقابلة أجراها الصحافي فريديريك بوبين قال المتحدث أن مشكلة الذاكرة ليست نزاعًا خطيرًا كما يبدو. من الضروري أيضًا أن يكتب كل واحد الجزء الخاص به من القصة وأن يقبل الآخر هذا الجزء. يجب أن نبدأ بإيقاف هذا الصراع. أي خطوة في اتجاه التبادل والانفتاح هي خطوة محترمة.

الملفت أن الباحث في مركز كراسك وهران قال أن المؤرخين الجزائريين الذين ينظرون إلى هذه الفترة بموضوعية ، على أنها مشكلة تاريخية وليست مشكلة سياسية ، مضيفا هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن يأخذوا مكانهم، بين حجم الصفحات التي تُكتب في فرنسا حول هذا التاريخ المشترك وما يُكتب في الجزائر محذرا مما أسماه عدم التوازن

و قال فؤاد صوفي ما يُكتب بيننا لا يزال في الغالب عبارة عن أساطير أكثر منه نظرة أكاديمية للتاريخ. هذا الخطأ موجود في فرنسا أيضًا ، لكنه ليس في الأغلبية. لقد أظهر لنا المؤرخون الفرنسيون أنهم قادرون على الحصول على رؤية موضوعية وعقلانية لهذا التاريخ. من جانبنا ، لسوء الحظ ، اختلطت الصراعات التاريخية بالسياسة. غالبًا ما تكون هذه صراعات داخلية أكثر من صراعات مع فرنسا.

و بخصوص مسألة الأرشيف قال ذات المصدر أنه يعتبر الأامر بمثابة العقدة لهذه القضية برمتها. إن تسوية الأمر سيعني الاعتراف ، من الجانب الجزائري ، بأن حرب التحرير الوطني هي تاريخ ، وهو موضوع يجب فهمه على أنه حدث تاريخي. ومن الجانب الفرنسي ، سيكون ذلك بمثابة الاعتراف بأن الجزائر بلد آخر ، بلد مثل أي بلد آخر.

و يطفي حواره مع الجريدة الفرنسية يعتبر الباحث حسب رأيه “في وقت استقلال الجزائر عام 1962 ، أعادت فرنسا ما يسمى بالأرشيفات “السيادية” إلى البر الرئيسي لفرنسا ، بينما تركت ما يسمى بأرشيف “الإدارة” للجزائريين. هل يجب أن نعيد إلى الجزائر أرشيفات “السيادة” الأصلية كما يزعم البعض؟

أين تنتهي السيادة وأين تبدأ الإدارة؟ لا يمكنك “إدارة” دون وجود علاقة مع “السيادة”. أنا أحد أولئك الذين يقولون: “نبدأ بالاعتراف بأن هذه الأرشيفات ولدت في الجزائر. هم فقط منطقيين فيما يتعلق بالجزائر. يمكنهم فقط البقاء في الجزائر. وليس هناك سيادة ولا إدارة. بعد ذلك ، يبدو أن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لي هو العودة إلى مفهوم “التراث المشترك” الذي يثير اهتمام الفرنسيين والجزائريين. في ظل هذه الظروف ، يجب دراسة الاستردادات على أساس كل حالة على حدة ، من خلال التمويل والسلسلة وحتى حسب السلاسل الفرعية.

الأرشيف إرث مشترك

و بخصوص سؤال عن المبادرات التي يمكن أن تتخذها فرنسا لتهدئة ما وصفته الجريدة بالنزاع التذكاري مع الجزائر؟ قال الباحث أن مشكلة الذاكرة ، ليست نزاعًا خطيرًا كما يبدو. من الضروري أيضًا أن يكتب كل واحد الجزء الخاص به من القصة وأن يقبل الآخر هذا الجزء. يجب أن نبدأ بإيقاف هذا الصراع. أي خطوة في اتجاه التبادل والانفتاح هي خطوة محترمة.

عبدالسلام.غ/