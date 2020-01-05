الصراعات تهدد تماسك جبهة التحرير الوطني

يوسف ناحت : لابد من العودة إلى الشرعية

جهاد بن راشد : أنا ضد انتخاب أمين عام بلجنة مركزية صنعها سعيداني

أجمع قياديون بارزون في جبهة التحرير الوطني على ضرورة الذهاب بالحزب إلى مؤتمر وطني، من أجل انتخاب أمين عام جديد، سيما مع الصمت والتردد الذي يميز خطاب الأفلان منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر 2019، على إثر دعم قيادة العتيد لصاحب المركز الثالث بهذا الاستحقاق الديمقراطي عز الدين ميهوبي.

اجتمع الأمس المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بقيادة الأمين العام بالنيابة للحزب العتيد علي صديقي، للفصل في تاريخ انعقاد اللجنة المركزية بعدما تعذر ذلك في الاجتماع الأخير للحزب بسبب وجود انقسام بين أعضاء المكتب السياسي، أين اقترحوا أن يتضمن جدول أعمال اللجنة المركزية محورا واحدا يتمثل في انتخاب خليفة محمد جميعي الموجود بسجن الحراش بتهم فساد، إلى غاية انعقاد المؤتمر العادي للحزب في غضون العام الجاري.

وتسعى حزب جبهة التحرير الوطني، نحو السرعة القصوى، لترتيب البيت الداخلي، لتفادي إقصاء ها من الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،و إعادة صياغة الدستور و المحليات و التشريعات ، خاصة بعد إقصاء ها من حكومة جراد حيث أن غياب الأفلان في التمثيل الحكومي الجديد يعتبر سابقة من نوعها .

يوسف ناحت

لابد من الذهاب إلى مؤتمر جامع

إعتبر عضو المكتب السياسي نحات بأن إجتماع المكتب السياسي الأمس جاء في ظروف صعبة و إستثنائية، مشددا على ضرورة الذهاب بالحزب إلى مؤتمر للعودة إلى حالة الشرعية المطعون فيها .

شدد نحات في تصريح “للوسط” على ضرورة ترك الخلافات و الإنشقاقات التي يعيشها الحزب جانبا، و الذهاب إلى إنعقاد مؤتمر لتحيين الشرعية المطعون فيها، مشيرا بأن الأزمة في الحزب العتيد هي عميقة و كارثية و لا حل لها سوى الذهاب إلى مؤتمر وطني وتشكيل لجنة وطنية و لجان ولائية و بلدية جامع لتصحيح مسار الحزب.

و أضاف المتحدث” سياسة الهروب إلى الأمام لن تجدي نفعا، الهيئات كلها مطعون فيها ولابد من الذهاب إلى مؤتمر للعودة إلى حالة الشرعية ” .

جهاد بن راشد

لا بد من محو آثار سعيداني

أكد عضو اللجنة المركزية جهاد بن راشد في تصريح “للوسط” بأن الأولوية الآن هو إنعقاد اللجنة المركزية لانتخاب آمين عام جديد للحزب العتيد، مشددا على ضرورة الذهاب إلى مؤتمر يجمع شخصيات الحزب و مناضليه، مؤكدا بأنه ضد انتخاب أمين عام جديد بلجنة مركزية لعب سعيداني دورا كبيرا في تشكيلها.

وقال جهاد بن راشد ” الحزب حاليا يعيش مرحلة صعبة لعدة أسباب السبب الأول والأساسي هي أن شرعية الحزب مطعون فيها ، لأن قيادة الحزب بين مؤتمرين هي اللجنة المركزية والأمين العام مسؤول أمامها، والمكتب السياسي مسؤول أمام الأمين العام والأمين العام الحالي مكلف من طرف الأمين العام المنتخب والأمين العام المنتخب هو حاليا في السجن ،والحزب يبحث الآن عن الشرعية لأن مكتبه الحالي لا يستطيع أن يغير أي شيء إلا من خلال اجتماع اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد”.

و أضاف المتحدث ” اجتماع اللجنة المركزية التي خرجت عن المؤتمر العاشر من الصعب جدا أن تجتمع، الأبعد إعلان حالة شغور منصب الأمين العام ثم انتخاب أمين عام، لذا وحفاظا على الحزب و شرعيته لابد من الذهاب مباشرة إلى مؤتمر يجمع شخصيات الحزب، والشروع في تشكيل لجنه قويه من إطارات الحزب لتحضير المؤتمر الحادي عشر،

وتجدر الإشارة بأنه هناك من يعارضون اجتماع اللجنة المركزية في هذا الظرف وآخرون يرون أنه من الأفضل الذهاب مباشرة إلى مؤتمر جامع وعادي طالما وانه لم يتبقى إلا بعض الأشهر لانعقاد المؤتمر العادي ولازال القرار لم يتخذ بعد”.

إيمان لواس