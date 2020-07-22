الصحفي درارني والناشطين بلعربي وحميطوش أمام محكمة جنح سيدي امحمد يوم الاثنين المقبل

كشفت مصادر مقربة من مصلحة الجدولة بسيدي أمحمد أنه تم جدولة محاكمة كل من الصحفي خالد درارني، والناشطين السياسين سمير بلعربي، و سليمان حميطوش ليوم الاثنين المقبل .

المتهمين الذين تم الافراج عنهما خلال الا سابيع الماضية سيمتثلون أمام محكمة الجنح لسيدي أمحمد وهم في حالة سراح بعد الافراج عنهم ضمن تدابير العفو التي سبقت الاحتفالات بالذكرى ال58 للاستقلال وفي اطار العمل على طي ملف المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي العام ، والعمل بجد على بناء الجزائر الجديدة التي تتسع للجميع ، من جهته ابدى الدفاع تفاؤلا كبيرا من هذه الملفات الذي اكد ان السلطة تسسعى لحل هذا المشكل والسير قدما نحوالاحسن

محمد بن ترار