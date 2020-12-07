الصحفي جمال الدين بسو ينتقل إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الإثنين، جمال الدين بسو، صحفي بوكالة الأنباء الجزائرية، عن عمر ناهز 51 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

وقام المرحوم الذي شغل منصب نائب رئيس التحرير بالقسم الوطني لـ”وأج”، بتغطية العديد من الأحداث الوطنية والدولية طيلة مشواره المهني. علما أنه من مواليد 12 أوت 1969 بالجزائر العاصمة ومتحصل على شهادة في اللغات الأجنبية.

وسيوارى جثمان المرحوم، جمال الدين بسو، الثرى، ظهيرة اليوم، بعد صلاة الظهر بمقبرة قاريدي بالعاصمة. وتقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، والمدير العام لوكالة الإنباء الجزائرية، فخر الدين بلدي بتعازيهما لأسرة الفقيد وأقاربه.