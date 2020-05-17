الصحفي الفرنسي، باتريك غولاردي وراء الفتنة

عبدالسلام.غ/وكالات

رد رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على اتهامه بإثارة خلاف كروي بين المغرب والجزائر والسخرية من جماهير “أسود الأطلس”.

وحمل الصحفي الفرنسي، باتريك جولارد، محرز مسؤولية نشوب خلاف كروي بين الجزائر والمغرب وقال غولارد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “محرز يفتعل أزمة كروية جديدة بين الجزائر والمغرب عن غير قصد”.

ورد محرز عبر حسابه في”تويتر”: “شكرا باتريك، لا يوجد أي مشكلة جديدة، فأنا من أم مغربية، والجزائر والمغرب دائما في القلب”وأضاف: “لا يوجد فارق بين الجزائر والمغرب، فقط نحن نفضل أن يكون الفوز من نصيبنا، وليس من نصيب الآخرين”.

وأنهى تعليقه بإيموجي ضاحك دليل على أن التصريحات كانت على سبيل المزاح وليست جادة وكان محرز أثار غضب الجماهير المغربية بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنها لا تفضل عادة انتصار منتخب الجزائر وأضاف: “الجماهير المغربية مع الكاميرونية والسنغالية، وبنسبة أقل الجماهير التونسية، لا يحبذون انتصارات منتخب الجزائر”وقاد محرز منتخب الجزائر لحصد لقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد التغلب على السنغال بهدف دون رد في البطولة التي نظمتها مصر العام الماضي.