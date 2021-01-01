الصحفيون يعانون من عدم المساواة مقارنة بغيرهم

اعتبر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، أن حال قطاع الصحافة هذه السنة، قد بلغ فيه الغموض مداه ليزداد بذلك الشعور باليأس وفقدان الأمل عند الصحفيين تفاقما، في تكفل حقيقي بمشاكل حياتهم المهنية والاجتماعية، على اعتبار أنها سنة برزت فيها أكثر مظاهر عدم المساواة وتغييب العدالة الاجتماعية، بين أفراد المهنة و باقي الفئات المهنية الأخرى في مجتمعنا.

وذكر المجلس في بيان تحوز جريدة “الوسط” نسخة منه، عقب اجتماع له عقد الأربعاء المنصرم، ، خص لتقييم حال قطاع الصحافة خلال العام 2020، أن هناك العديد من القضايا المستجدة والتي شغلت اهتمام عموم الصحفيين والصحافيات، أبرزها فشل المتصرف الإداري المكلف بتسيير مؤسسة الصحافة “الوقت الجديد” في تحقيق الغرض من تشكيل هذه الهيئة الإدارية، رغم التطمينات التي قدمها للمجلس، لكن عمال المؤسسة لازالوا ينتظرون أجورهم ومستحقاتهم العالقة، داعية بالمناسبة الحكومة لأن تتحمل كامل مسؤوليتها في التكفل القانوني بوضعية مؤسسة “الوقت الجديد”، والتدخل بقرارات مستعجلة ومنصفة لصحافييها وكل عمالها، وإنهاء حالة الغموض المحيط بوجودها ومستقبلها.

إدماج الصحفيين المطرودين خطوة حسنة لكن..

على صعيد متصل، اعتبر المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين ما قامت به وزارة الاتصال من مساعدات على إعادة إدماج صحفيين وعمال فقدوا مناصب عملهم في وظائف بمؤسسات الإعلام التابعة للقطاع العام “خطوة إيجابية”، منوهة في السياق ذاته، غياب الشفافية في التوظيف والتعيين في المناصب، والتكفل بحالات دون حالات أخرى، والذي يبقى أمر مرفوض حسبها، يستدعي وضع آلية عمل شفاف ومنظم بين الوصاية والشريك الاجتماعي، لأجل أفضل تكفل بأوضاع الصحفيين، مسجلا بقاء العمل الحكومي الموجه لقطاع الصحافة في إطار مشروع بناء الجزائر الجديدة، دون الطموحات، وأقل بكثير من سقف المطالب المرفوعة من طرف المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، ودون ما هو متوفر للجزائر من إمكانيات تحقيق طفرة قوية ونوعية في قطاع الإعلام والاتصال.

إجراءات صارمة للحد من ظاهرة “الانتفاع” و”الاستئثار”

كما أكد نفس المصدر، إن وجود حوالي 200 عنوان إعلامي مستفيد من عائدات الإعلانات العمومية للدولة، كفيل “واقعيا” بامتصاص كل البطالة المتفشية في القطاع، ولكن -مع الأسف- لا يستقبل هذا الكم العددي في المؤسسات الإعلامية سوى ما لا يتعدى الـ 20 في المائة، من طلبات العمل والتربص والاحتراف في قطاع الصحافة، ما يفرض على وزارة الاتصال القيام بمراجعات عميقة لمفهوم المؤسسة الإعلامية، ووضع إجراءات صارمة للحد من ظاهرة “الانتفاع” الغير مشروع من أموال الدولة الموجهة لدعم الصحافة و”الاستئثار” بريع الإشهار، وبالمقابل تطرق المجلس لواقعة منع “المصورين الصحفيين” من تغطية بعض الأنشطة الرياضية، مسجلا عدم تحلي الرابطات والنوادي الكروية والرياضية المختلفة لـ “التعامل المحترف” مع الصحفيين، وتفهم مهنة الصحفي والمصور الصحفي، في تأكيد منه بأن الحلول لا يمكن أن تكون إلا في إطار إستراتيجية إعلام رياضي تتكامل مع الإستراتيجية الإعلامية الوطنية من جهة، وتجديد “البطاقية” الوطنية للصحفيين من جهة أخرى.

رسالة مطلبية ستوجه قريبا لوكالة الأنباء والوزارة

من جانب آخر، كشف المجلس في ذات البيان، أنه ناقش فحوى المرسوم التنفيذي رقم 20-332 الصادر في 22 نوفمبر 2020، والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الالكتروني، معتبرا صدوره خطوة نحو سد فراغ موجود في القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مبرزا عدة مخاوف تحوم حول إمكانية وقوع الصحافة الإلكترونية في نفس ما وقعت فيه الصحافة المكتوبة وقنوات التلفزيون الخاصة، مرجعا هذا للأسباب التالية: أولا عدم رفع درجة الاحترافية المطلوبة في ممارسة نشاط الصحافة الإلكترونية، و عدم الفصل في صفة الصحفي المحترف ،وشروطها وكذا الإشهار الإلكتروني بقانون يعده خبراء ، إلى جانب عدم توفر أرضية تقنية تمكن من توطين تنافسي للمواقع الإخبارية الإلكترونية، بالإضافة لغياب الاهتمام بالمضامين المنشورة عبر الصحافة الإلكترونية أو المواقع المحسوبة على هذا النوع من النشاط الإعلامي، وفرض احترافيتها وتنوعها.

وفيما تعلق بالصحافة الإلكترونية، طالب المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين بضرورة التنسيق خصوصا بين وزارة الاتصال و باقي الوزارات، مع تنصيب مكاتب استقبال خاصة لتوجيه الصحفيين المهتمين بنشاط الصحافة الإلكترونية، وفي إطار محاربة المعلومة المغلوطة، توجه المجلس إلى مؤسسة وكالة الأنباء الجزائرية بطلب وضع تسعيرة اشتراك في شريط الأخبار تناسب أوضاعها المالية، وفي إطار صيغة مدروسة الغرض منها المساهمة في ترقية نشاط الصحافة الإلكترونية ومرافقة تطوره، في إشارة منه أنه سيوجه بهذا الخصوص رسالة مطلبية إلى لها ولوزارة الاتصال.

مريم خميسة