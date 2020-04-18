الصحة ومرافق الترفيه والتسلية مجرد حلم

يشتكي في الآونة الأخيرة سكان امية الشيخ ببلدية داور الماء بالوادي من نقائص تنموية عديدة أثرت على حياتهم اليومية و أصبح شباب المنطقة في حيرة من أمرهم جراء هذا الوضع اليومي.

و يعيش شباب هذه المنطقة حالة حرمان في عديد المجالات وفي ظروف جد مزرية تغيب عنها أدنى إمكانات العيش الكريم ، هذا رغم المطالبات العديدة للجهات المعنية للنظر في أمرهم ولكن طلباتهم تقابل في كل مرة بوعود تظل مجرد كلام وفقط .

ومن جملة المشاكل التي يتخبطون فيها غياب الخدمات الصحية الكافية فالمرضى يعانون في هده المنطقة من عدم وجود وحدة طبية تتوفر فيها كل الخدمات و المقاييس الطبية فعدم وجود المناوبة الليلية و كذلك عدم وجود سيارة إسعاف في المنطقة عقد نوع ما من وضعيتهم خاصة بالنسبة للنساء الحوامل وحالات اللسع العقربي خاصة وان المنطقة معروفة بكثرة الحشرات الضارة وبعدها عن عاصمة الولاية زاد الأمر تعقيد .

بالإضافة إلى هذا المشكل غياب وسائل الترفيه والتسلية تخفف الملل والروتين اليومي للشباب خاصة وان المنطقة فيها عدد معتبر من الشباب هذا الأمر زاد من تعقيد وضعيتهم خاصة في ظل صعوبة التنقل اليومي للولاية أو بلديتهم بالإضافة إلى هذا عدم وجود نادي ثقافي ومرافق رياضية للممارسة الشباب الرياضة وابداعاتهم الثقافية .

ونتيجة هذه الوضعية المزرية والنقائص التنموية يطالبون من الجهات المعنية وعلى رأسها والي الولاية عبد القادر بن سعيد الالتفاتة بغية تحقيق التواصل مع سكان الولاية باعتبارها منطقة لها الحق في الجانب التنموي كباقي المناطق الداخلية للولاية.

صالح ،ب