وأكد المكتب الإقليمى للمنظمة في منشور عبر “تويتر” اليوم الجمعة أن الإنسان قد يصاب بمرض COVID-19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا.
وأضاف: “أبلغت بلدان ذات طقس حار عن حالات إصابة بمرض كوفيد ـ 19، ولحماية نفسك من المرض، احرص على غسل يديك جيدا وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم”.
وفي منشور ثان، أكدت المنظمة على إمكانية التعافي من مرض COVID-19، مشيرة إلى أن “إصابتك بفيروس كورونا المستجد لا تعني أنك ستظل مريضا إلى الأبد”.
WHO EMRO
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تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض #كوفيد_19.
قد تُصاب بمرض كوفيد-19، مهما كان الطقس مشمساً أو حاراً.
يمكنك التعافي من مرض #كوفيد_19. فإصابتك بفيروس كورونا المستجد لا تعني أنك ستظل مريضاً إلى الأبد.
يمكن أن يتعافى معظم المصابين بمرض كوفيد-19 ويتماثلون للشفاء التام من الفيروس.
المصدر: RT