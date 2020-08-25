الصحافة الطلابية محطات تاريخية تستدعي التأمل

بقلم أ.د العربي بوعمامة /أستاذ التعليم العالي بجامعة مستغانم

منذ بروز أولى الصحف الطلابية العريقة في الجزائر أبانت التجربة والمسار عن رؤية هامة في تحريك الفضاء الجامعي ليكون مرتكزا حقيقيا للنقاش النخبوي ومأسسة للديمقراطية الحقيقية التي تبني الأفكار وتتلاحق فيها المعارف وتوجهات مختلف القناعات السياسية والتيارات الفكرية الفاعلة فأول صحيفة طلابية أصدرها الطلاب الفرنسيين والأهالي المنتمين للجامعة مطلع القرن التاسع عشر كان مسارها مشجعا تاريخيا ليتقلد ” الطالب إبراهيمي ” مسؤولية الإشراف على عنوان عريق هو الآخر للصحافة الطلابية ويتعلق الأمر بجريدة ” الشباب المسلم ” في مطلع الخمسينات من القرن الماضي والبارز أن النشريات الطلابية التي كان يجب عليها الانطلاق في نقل تجربة ” الصحافة الطلابية ” في جزائر الاستقلال لم تكن إلا قليلة العدد وتواري كيانها فجأة وهذا غير مفهوم في اعتقادي الذي فقد اختفت “الصحافة الطلابية في أهم سياق تاريخي هام في تاريخ الجزائر المعاصرة وقد اضعف هذا في تقديري وأنا مهتم بتاريخ الصحافة الجزائرية كاستاذ باحث الفضاء الطلابي في الجامعة الجزائرية وجعله أكثر انغلاقا بل تم تسييسه وإفراغه من أي قيم كانت متجذرة في تاريخ الحركة الطلابية في الجزائر هنا مكن ” الضعف” الذي تبعه فراغ في الحياة الطلابية لمن يتأمل في تاريخ الحركات النخبوية.

إن الصحافة الطلابية عبر العناوين الصحفية المشار إليها وهي جزء من كل استعرضته في هذه المساهمة شكلت في حقب تاريخية هامة فضاء نخبويا للجامعة وللطلبة الجامعيين الذين التحق العديد منهم بثورة التحرير المظفرة وكانت النشريات والصحف الطلابية تنشر بشكل منتظم ولا تنقطع وتحمل محتويات نوعية في غاية الأهمية ومتنفسا للحركة الإبداعية الطلابية وسرعان ما اختفى هذا الإيقاع رغم الأشواط الهامة التي قطعتها الجزائر الاستقلال في تشييد الجامعات وتجهيز الفضاءات فلم يتم الاشتغال رغم وجود الخلفية التاريخية المحفزة على ” الصحافة الطلابية ” التي لو تم الاستثمار فيها لغيرنا صورة نمطية للحياة الطلابية في الجامعة الجزائرية طالما التصقت بالطالب وبنظرة المتابعين وحتى الفاعلين للنضال الطلابي ونشاط التنظيمات الطلابية الذي يرتكز في الغالب على لغة مطلبية ..في حين كانت الحياة الطلابية عنوانا بارز للإبداع الفكري والإعلامي الذي نقلته عناوين تاريخيا أثرت الحياة الفكرية وعززت من دور الطالب في نضال وطني أصيل إبان ثورة التحرير المظفرة وقل ذالك بسنوات .

ليبقى السؤال المطروح ويفرضه السياق ” لما اختفت وتراجعت الصحافة الطلابية في الجزائر رغم وجود طاقات طلابية وفضاءات متاحة للنشاط وإبراز الدور الطلابي في حلة جديدة ومقاربة نوعية …؟ إني اعتقد أن هذا السؤال مدخل هام للعديد من البحوث والدراسات الأكاديمية المستفيضة التي يجب أن تشتغل على الموضوع بأبعاده التاريخية والإعلامية فلا يمكن على الإطلاق حصر الحياة الطلابية في الجامعة في أنشطة محدودة وفي إيقاع ثابت لا يتحرك فيه الطالب الذي كان قلما ورؤية في حقب تاريخية مضت كانت ضاغطة والإمكانيات فيها محدودة للغاية .

ان الجامعة الجزائرية هي المتنفس الحقيقي للنقاش الديمقراطي البناء وهي المرتكز الفعال لأي مسار وإصلاح متجدد تقود المعارف والعلوم ويتم فيها الاستثمار في طاقات طلاب العلم من طلبة جامعيين ونخب جامعية قادرة على إثبات الدور الطلابي في مسارات بناء الدولة وإثراء المسارات الإصلاحية النوعية بأبعادها التنموية والرمزية ولو عدنا إلى صحافة طلابية مؤطر كيانها برؤية عميقة تتجاوز العديد من الصور الشكلية للحياة الطلابية في جامعاتنا ستكون الاقامات والجامعات فضاءا حقيقيا للنقاش البناء النخبوي والعلمي وسننتج جيلا من الطلاب القادرين على ممارسة الدور الطلابي الجامعي والإعلامي وحتى السياسي بعد الجامعة في الفضاء العام وهذه هي المقاربة التي أرافع عنها منذ سنوات ونعمل في الحقيقة مع أساتذة وإعلاميين على فتح نقاش بناء عليها في القادم من محطات هامة إذ سننظم في أقرب الآجال ملتقى وطني هام حول تاريخ ” الصحافة الطلابية في الجزائر ” والمحطات الهامة في المسار الذي يجب أن يستدعى في الوقت الراهن لعدة اعتبارات الأهم فيها بناء دور للطالب الجامعي خارج إيقاع الأنشطة المعتادة وإبراز كيانه الفعال في المجتمع الذي تبني فيه الجامعة كل القيم والمعارف وتوصل فيه التحضر وتشكل الأرضية الخصبة لأي مسار للأصح والتغيير المنشود بعيدا عن أي تسييس لدور الجامعة وطلابها فهي مؤسسة بقيم ثابتة أصيلة وبدور ريادي تؤكده العديد من المحطات التاريخية في دول ومجتمعات ..يتيع