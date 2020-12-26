الصحافة الايطالية تعود للحديث عن صفقة تبادلية بين محرز وديبالا

ذكرت مصادر صحفية مختلفة اليوم بأن ناديي مانشستر سيتي الانجليزي وجوفنتوس الايطالي في أعقاب اتمام صفقة تبادلية بين الثنائي رياض محرز وباولو ديبالا لتكون الحدث الأبرز في حال انهائها، لاعب الخضر رياض محرز لا يحظى بالثقة الكاملة من قبل المدير الفني للسيتيسنز بيب غوارديولا، وهو موقف قد يؤدي إلى رحيله في جانفي المقبل، وحسب مصادر اعلامية إيطالية فإن الرحيل ربما يكون نحو نادي جوفنتوس، وفي إطار صفقة تبادلية يناقشها الطرفان في الوقت الحالي للاعب آخر لا يحظى بثقة أندريا بيرلو، اللاعب الذي من المفترض أن ينضم إلى مانشستر سيتي سيكون باولو ديبالا والذي كان أحد أفضل لاعبي الدوري الإيطالي في الموسم الماضي والذي بات حاليا خارج الحسابات نسبيا، وبحسب معلومات من الصحافة الإنجليزية، قد يغادر قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأضافت المصادر ذاتها أنه من الممكن أن ينضم رياض محرز إلى جوفنتوس، بينما يقوم باولو ديبالا بالعكس، وسيكون بيب غوارديولا ممتنا للغاية للاعب الأرجنتيني ويمكن أن يسمح لمحرز بالانضمام إلى السيدة العجوز ليتمكن من ضمه، يذكر أن ديبالا كان قريبا من الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي من بوابة مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية أخرى كانت ستحمل روميلولوكاكو إلى جوفنتوس.