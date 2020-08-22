“الصحافة ” الاهتمام بالدور وغياب التأطير

إن تنظيم الصحافة الوطنية لكيانها ونشاطها في بيئة للاتصال والإعلام تواجه اختلالات عديدة يحتاج لتأسيس أرضية للنقاش بين مكونات قطاع الصحافة وبناء خارطة طريق تحدد بتدرج الأولويات فأول ما تحتاجه مثلا الصحافة المكتوبة هو معالجة ملف هام يتعلق بوضعية الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الخاصة وتحديد علاقات العمل وتأطير شبكة للأجور المحترمة التي تضمن للصحفي مكانته وتحفظ كرامته في المجتمع كما أن هناك ملفات أخرى تحتاج أيضا للمعالجة لعل أهمها الاهتمام بتكوين الصحفيين ومرافقة نشاطهم الإعلامي والاستثمار فيه لدمقرطة الإعلام وتكريس الثقافة الديمقراطية.

كما أن “صحافة القرب ” هي الأخرى تحتاج لتأطير واهتمام بدورها على المستوى المحلي إذ مازال قطاع واسع من المراسلين الصحفيين بدون عقود عمل تضمن حقوق مهنية واجتماعية كما أن “المراسل الصحفي ” كيان له وجوده في إسقاطات الممارسة الإعلامية والعديد من المراسلين يقومون بإعداد أعمال صحفية هامة على المستوى المحلي يجب أن يستثمر في أدائهم الذي يقترب من إيصال صوت المواطن وحتى إثراء الأداء التنموي بصحافة ل”الحلول ” .

إن تنظيم “الصحافة الوطنية ” بعمق كما دعا وزير الاتصال يتطلب مساهمة جميع الفاعلين في القطاع لطرح تصورات جديدة لمهنة “المتاعب ” فالصحف المكتوبة مطالبة وعناوين عديدة تجتهد بتكيف واجهة حضورها على منصات التواصل الاجتماعي وفي عرض خدمات إعلامية للجمهور يمكن أن ينوع من أنشطة المؤسسة الإعلامية ويجعل أدائها خارج النشر الإعلامي للأخبار قابلا للقياس والتثمين والدعم .

إن التوجه نحو إعلام تفاعلي صانع للصوت والصورة يشكل رهانا هاما للإبقاء على موقع هام وفعال لوسائل الإعلام في ظل التحول المتسارع الذي تشهده الصحافة والاتجاه نحو ثقافة المؤسسة الإعلامية المتعددة الخدمات يمثل مقاربة ورؤية هامة يجب الاشتغال عليها ضمن دراسات وضبط للمفاهيم الأنشطة الجديدة التي يمكن للصحفية أن تقوم بها في إطار الخدمة الإعلامية الموجهة للجمهور .

يعتبر هذا الذي نشير اليه جزءا من كل والاهم ان تنظيم الصحافة الوطنية لكيانها يعتبر أولوية هامة للارتقاء بدور الصحفي أيضا في الحياة المؤسساتية فالإبقاء على الصحفي كمهني ناقل للخبر وممارس لعمل محدد يجب أن نتجاوزه تفكيرا بل إن الصحفي مهني وفاعل في الشأن العمومي ويجب أن يكون أول التنظيم المنشود مرتكزا على دعم مكانة الصحفي وإعادة تفعيل الأدوار بعيدا عن الأعباء المؤطرة والمثبتة في المرجعيات وأخلاقيات المهنة وأعرافها.

الجامعة منتوج للتكوين ..

الجامعة الجزائرية تخرج كل سنة الآلاف من خريجي “الصحافة ” و “الاتصال ” والغريب أن هؤلاء الطلبة من شبابنا لا يجدون أي فرص عمل حقيقية في قطاع الإعلام العمومي وحتى الخاص بل بحكم معرفتي بطلبة دراستهم في الجامعة فإن الكثير منهم لا يعمل حاليا في مؤسسات إعلامية وقطاع واسع منهم بطال ليستفيق هؤلاء الشباب في جزائر اليوم على “مجهول ” أسس جريدة وآخرون لا علاقة لهم بالصحافة الوطنية يأخذون المال العام وهو موجه للصحافة والصحفيين الذين يؤسسون لأي مسار إعلامي ومهني فالصحافة لم تكن إلا للصحفيين والممارسين وليست هواية أو نشاطا لمن لا علاقة له بالإعلام مهنيا ولا علميا بل انه كان على المشرع والدولة وهيئات الضبط والتأطير التي مازال الأداء فيها باهتا أن تشجع حاملي شهادة ” الإعلام والاتصال ” وتمكنهم من التواجد في مؤسسات إعلامية وتتيح لهم التواجد في إنشاء مؤسسات ومجمعات صحفية ويمكن لهذا المسار أن نواجه به أي تمييع وفساد يطال إعلامنا المكتوب وغيره من الإعلام السمعي البصري الذي يعاني هو الآخر من مشاكل عديدة تراجع فيها التأطير ونمت فيها مظاهر الارتجال والفوضى

مراجعة عميقة لمجال السمعي البصري

إن إضعاف تجربة التعددية الإعلامية في السمعي البصري خاصة على المستوى المهني راجع لعدم وجود جدية واضحة في تنظيم القنوات لكيانها إذ يرتفع منسوب الارتجال في برمجة “الحصص التلفزيونية ” وإدارة المحتويات دون مرتكزات مهنية قابلة للقياس الموضوعي وكم هي كثيرة برامج يتحدث فيها المنشط خارج الورق والمحدد والمعالج والمستهدف …

يجب على سلطات الضبط أن تكون موجودة ويعاد تفعيل الأداء والمقاربة المحدد للأعباء لأننا بهذا الشكل المميع نضعف من تجربة إعلامية في البلاد تتابع في الداخل والخارج ولو من الفاعلين والممارسين فلا يمكن على الإطلاق أن تبني إعلاما سمعيا بصريا يصدر الخواء والفراغ والتسطيح للناس بل إن قوة الإعلام في طرح القضايا وكفاءة من يمارس وموقع الدولة الضابط يعزز من نجاح التجربة الإعلامية في تعددية يجب أن تطرح الكيف لا الكم ..

لقد تأخر تأطير قطاع السمعي البصري في البلاد ولا نعلم حتى كمهنيين وباحثين في التخصص على أي أساس تبرمج المحتويات وتصاغ المواضيع ومن يدير المحتوى وعلى أي أساس ..كل هذه الأسئلة التي تحيل إلى تفاصيل عن أداء إعلامي مهني يجب أن تكون في أي عنوان إعلامي في السمعي البصري وهي الآن مبهمة ولا نرى لما طرحته من أسئلة إجابات مقنعة فالإطار القانوني أيضا لا يلامس بالثغرات الموجودة مجال الضبط والتأطير والمشهد حاليا يحيل لفوضى إعلامية في هذا المجال يجب أن تتداركها الدولة والهيئات المعنية بالضبط والتأطير ولا يمكن أن تمنح بعبثية البلاتوهات لساعات لمن لا يزن النص ولا يخاطب من مراجع ولا يقيم للتكوين ميزانا فهذا إعلام له أدبياته وأعرافه فكفى من مهازل تسيء للقطاع والمسار.