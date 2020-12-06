الصحافة الانجليزية تطلق لقب “ملك التمريرات الحاسمة” على محرز

نال الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي لقب ملك “الأسيست” بدون منازع، من قبل الصحافة الإنجليزية، التي أشادت بمستواه، في مباراة ناديه أمام فولهام، التي جرت سهرة أول أمس السبت، برسم الجولة الـ 11 من “البريميير ليغ”.

وساهم قائد “الخضر” في الفوز الذي حققه المان سيتي على حساب ضيفه فولهام بثنائية، بالرغم من عدم تسجيله في شباك المنافس، وذلك من خلال التمريرات الخمسة الناجحة، بالإضافة إلى منحه العديد من الكرات السانحة للتسجيل لزميليه دي بروين وسترلينغ، وهو ما جعله ينال تنقيط 8 على 10 من قبل الموقع البريطاني “ذا هارد تاكل”.

كما أشاد الحساب الرسمي لنادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، بعد المباراة الكبيرة التي قدمها أمام “فولهام”.

ونشر حساب “مان سيتي” عبر التويتر: “عرض جديد رائع من محارب الصحراء”.

وجاء أيضا: “رياض محرز قدم كل شيء، لكن لم تترجم تمريراته الساحرة لأهداف”.

يذكر أن “محرز” صنع 6 فرص حقيقة للتهديف أكثر من أي لاعب آخر في مباراة السبت.

وواصل مانشستر سيتي عروضه الجيدة في الدوري الإنجليزي مؤخرًا، حيث ان الفوز على ضيفه فولهام بهدفين دون رد على ملعب الاتحاد هو رقم 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يقم بيب غوارديولا بإجراء أي تبديل لمانشستر سيتي في مباراة اليوم، وبحسب أرقام “أوبتا”، هذه أول مباراة للسيتي لا يجري بها أي تبديلات في البريميرليغ منذ شهر أفريل من عام 2005، عندما تعادل أمام تشارلتون أتلتيك 2-2.

كما أن تلك أول مباراة لغوارديولا في 416 مباراة خاضها في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، رفقة برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، لا يجري خلالها أي تبديل في الدوري.

ونجح مانشستر سيتي في تفادي الهزيمة أمام فولهام في آخر 16 مباراة جمعت الفريقين في جميع المسابقات، محققًا 13 انتصار وتعادل في 3 لقاءات، كما حسم السيتي آخر 10 مباريات لصالحه أمام فولهام.

وكان محرز قد سجل ثلاثية رائعة في مباراة الجولة العاشرة من “البرميرليغ” أمام نادي بيرنلي، قبل أمن يجد نفسه في دكة الاحتياط خلال لقاء بورتو لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.