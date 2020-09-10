الشلف: نشوب حريق بمصلحة التوليد في العيادة المتعددة الخدمات بالزبوجة

شهدت العيادة المتعددة الخدمات بالزبوجة، اليوم الخميس، في حدود الخامسة صباحا، نشوب حريق بمصلحة التوليد كاد أن يحدث كارثة حقيقية.

وقد تدخلت عناصر وحدة الحماية المدنية بالزبوجة في الوقت المناسب لإخماد الحريق ومنعه من الانتشار إلى باقي أقسام المؤسسة الاستشفائية.

وكاد سكان المنطقة أن يحرموا من العناية الطبية كونها المؤسسة الوحيدة التي تستقبل المرضى من مختلف إقليم البلدية وحتى خارجه.

وتمكنت النجدة من السيطرة على الحريق دون تسجيل أية خسائر بشرية، في حين تم تسجيل احتراق كرسي متحرك لنقل المرضى.

وتبقى أسباب الحريق الذي شب بمصلحة التوليد في الشلف مجهولة، في انتظار ظهور نتائج التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنية المختصة.