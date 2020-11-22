الشلف: الأمن يوقف 18 شخصا تورطوا في حرائق الغابات

تمكنت مصالح الأمن الوطني بولاية الشلف من توقيف 18 شخصا يشتبه ضلوعهم في حرائق الغابات التي اندلعت مؤخرا بالولاية.

وجاءت عملية التوقيف على إثر الحرائق التي أضرمت بالغابات على غرار وادي قوسين وبني حواء.

وقامت ذات العناصر بمباشرة الأبحاث والتحريات لكشف ملابسات هذه الحرائق قصد إيقاف المشتبه فيهم.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أسفرت العملية عن تحديد هويتهم وتوقيف 18 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 70 سنة

وينحدر الموقوفون بلديات الجهة الشمالية للولاية، كما ضبطت بحوزتهم قارورات معبأة بالبنزين معدة لذات الغرض.

بالإضافة إلى هواتف نقالة كانت تستعمل في إتصالاتهم لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

وقامت مصالح الأمن بإنجاز في حق المشتبه فيهم ملف جزائي عن قضية الحرق العمدي لأملاك غابية لأجل تحقيق مصالح إقتصادية.

بالإضافة إلى الإعتداء على أمن الدولة، الإستيلاء على أملاك عمومية، أحيلوا بموجبه أمام محكمة تنس.