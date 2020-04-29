الشروع في تسجيل طلبات الاستفادة من برنامج التكوين بالخارج للسنة المالية 2020

شرعت المؤسسات الجامعية في تسجيل طلبات الاستفادة من برنامج التكوين وتحسين المستوى بالخارج للسنة المالية 2020.

أين طالبت المؤسسات المعنية الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه بالتسجيل وملء استمارات الطلبات بعناية وارسالها الى المؤسسة الجامعية المعنية.

ويخص التكوين الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين يُحضرون لأطروحة الدكتوراه، على أن يتم تنظيم مسابقة بالنسبة للطلبة المتفوقين في دفعاتهم.

وحددت الوزارة، الشروط التي يجب أن تتوفر في الطلبة المترشحين للتكوين الإقامي في الخارج، أن يكون المترشح مرتبا حسب المعدلات العامة المحصل عليها خلال المسار الجامعي من دون إعادة السنة في نفس مسار التكوين.