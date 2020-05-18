الشروع في إعداد مخطط عمل ما بعد كورونا

تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بتكليف الحكومة، بإعداد مخطط عمل لمرحلة، ما بعد فيروس كورونا المستجد، شرع أغلب الوزراء في التحضير لمخططات وبرامج، لبعث نشاطات قطاعاتهم المتوقفة جراء كوفيد-19، وإصلاح ما يمكن إصلاحه، لضمان انتعاش الاقتصاد الوطني، من جهة، و ضمان استمرارية النشاطات والخدمات، في مختلف المجالات في ظل جائحة كورونا وما بعدها، من جهة أخرى.

يوسف بلمهدي

انطلاق حملة وطنية لتعقيم المساجد تحضيرا لفتحها

بداية، أعطى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أمس، إشارة انطلاق الحملة الوطنية، لتعقيم المساجد، وذلك انطلاقا من مسجد علي بن أبي طالب، بحي الحمري بوهران.

و ذلك بحضور والي الولاية، والسلطات المحلية والولائية، ليشهد بعد ذلك الوزير، عملية التعقيم بالجامع القطب عبد الحميد بن باديس، مؤكدا بالمناسبة، على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقائية، من نظافة وتعقيم وتباعد اجتماعي، والتزام الحجر الصحي، لنتمكن من تجاوز أزمة كورونا.

كما أشرف بلمهدي خلال زيارته إلى ولاية وهران، على تكريم 9 فائزين من حفظة القرآن الكريم، في المسابقة الإلكترونية، التي نظمت بمناسبة شهر رمضان المبارك، بجوائز قيمة ممثلة في عمرة ومبالغ مالية، فيما تم تقديم خلال نفس الحفل 10 بدلات كسوة عيد لبعض الأيتام، في حين تنقل بعدها وزير الشؤون الدينية، إلى مقر مجلس سبل الخيرات، بمسجد الأمير عبد القادر في حي البركي، أين وقف على الأعمال الخيرية التي يشرف عليها إمام المسجد الشيخ البحري.

عمار بلحيمر

التحضير لعودة ورشات إصلاح قطاع الإعلام

من جهته، قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، إنّ قطاع الإعلام، سيعرف عودة ورشات الإصلاح، بعد انتهاء جائحة كورونا في البلاد.

وحيث أفاد بلحيمر، في منشور عبر صفحته الرسمية، على تويتر، بأنه سيتم الشروع قريبا، بمجرد انقضاء فترة الحجر الصحي، في العودة إلى ورشات إصلاح قطاع الإعلام التي تم الإعلان عنها شهر جانفي المنصرم، مؤكدا بالمناسبة، أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن الالتزامات، التي تعهّد بها رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، والتي تندرج ضمن مسعى الحوار التشاركي والتسامحي.

وحدد وزير الاتصال في وقت سابق، عدد الورشات الإصلاحية بتسعة ورشات، الأولى تتعلق بموضوع التوفيق بين الحرية والمسؤولية الإعلامية، أما الثانية فستتطرق إلى مسألة ضمان الحق في المعلومة، في إطار تعددي وأخلقة الممارسة الصحفية، وستخصص الورشة الثالثة لمشكل الفراغ القانوني، الذي يعاني منه قطاع الاتصال والإعلام عموما.

أما الورشة الرابعة فستخصص للاتصال الرقمي، فيما ستخصص الورشة الخامسة، لموضوع “تفعيل الاتصال المؤسساتي”، في حين أن الورشة السادسة ستعالج مسألة “توسيع شبكة الإعلام الجواري لتعزيز الديمقراطية التشاركية”. وسيتناول المشاركون في الورشة السابعة مسألة “تعزيز التكوين والتأهيل”.

وستحظى مسألة تحسين صورة الجزائر، حيزا هاما ضمن إستراتيجية إصلاح قطاع الإعلام، في الورشة الثامنة، أما الورشة التاسعة، فستتناول موضوع تقنين وظيفة سبر الآراء.

ابراهيم بومزار

كورونا فرصة للتمكن من تنفيذ حلول العمل عن بعد

هذا وكشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، أن تشكيلة أدوات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، سمحت بضمان استمرارية النشاطات والخدمات، في مختلف المجالات في ظل جائحة كورونا.

حيث أكد بومزار، في كلمة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، جاء فيها أن “هذا التحدي تسهل مجابهته بفضل الكفاءات التي يزخر بها قطاعنا، غير أن ذلك يقتضي منا مستوى عال من الالتزام و التعاون والتلاحم بيننا، و كذا تحفيز مواهبنا الشابة و إبداعها”، مضيفا سعي الوزارة جاهدة، من خلال تظافر جهودنا، لجعل تكنولوجيات الإعلام والاتصال أكثر إتاحة.

وقال بومزار بالمناسبة، أن الاحتفال بهذا اليوم في هذه السنة، يتم في سياق عالمي خاص جراء وباء كوفيد-19، الذي جعل من تنظيم التظاهرات المعتادة على أرض الواقع أمرا مستحيلا، إلا أنّ ذات السياق، مثّل فرصة لتسليط الضوء على الأهمية التي تكتسيها، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما من خلال تنفيذ حلول العمل، والتعليم، والاجتماع عن بعد، وكذلك الشأن بالنسبة لأرضيات التجارة الالكترونية، والدفع الالكتروني.

شمس الدين شيتور

التحضير لانطلاق السنة الجامعية في منتصف نوفمبر القادم

في سياق منفصل، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، أمس، أنه من المتوقع، أن تنطلق السنة الجامعية، منتصف نوفمبر للسنوات الأولى، وشهر أكتوبر للسنوات الأخرى.

أما بخصوص راتب الباحث في الجامعة، أكد شيتور أنه لا يعقل أن يتقاضى لاعب كرة قدم في شهر، ما يتقاضاه الباحث في الجامعة طول حياته، مشيرا في سياق متصل، على ضرورة تغيير بورصة الطلبة، أن تكلفة الإطعام مثلا، بقيت على حالها، يقوله :” أنا كنت أدفع 1.20 دينار للإطعام، و الطالب اليوم يدفع نفس الشيء”، وهذا لا معنى ولا مبرر له، داعيا الى ضرورة تقسيم المسؤوليات في الجامعة، ولا يجب أن تبقى مهام الوزارة، تقتصر على أمور الإطعام والنقل فقط، بل هناك أمور أكثر أهمية.

كمال رزيق

خارطة وطنية لمساحات تخزين المواد الغذائية

من جانبه، أعطى وزير التجارة كمال رزيق، أمس، تعليمة موجهة للمدراء الجهويين الولائيين، بضرورة الشروع في إعداد خارطة وطنية، لمساحات تخزين المواد الغذائية.

وجاء في تعليمة لوزير التجارة، أنه بغية تفعيل الفضاءات التجارية، وإعطاءها الدور المحوري في تموين السوق، من حيث توفير مختلف المواد الأساسية، بات من الضروري التصريح بها لدى مصالح التجارة، ويأتي هذا التصريح في شكل بطاقة خاصة، بكل متعامل اقتصادي، مهما كان طبيعة نشاطه، تتوفر على جميع المعلومات الأساسية من مساحة حجم التخزين طبيعة المواد المخزنة والكمية، مشددا على ضرورة انجاز هذه العملية، قبل تاريخ 31 جويلية 2020كأجل أقصى.

من جهة، أفصح رزيق، خلال زيارة تفقدية لولاية قسنطينة، أن الوزارة ستعمل على تحديد هامش الربح، للتجار الجملة والتجزئة، مضيفا أنه حان الوقت لتضرب الدولة، بيد من حديد ضد المضاربين بالأسعار.

من جهة أخرى، أقرّت وزارة التجارة ، في بيان لها، أمس، دفتر شروط جديد يخص المستوردين البائعين على الحالة، وهذا بعد أن ترأس الوزير رزيق رفقة الوزير المنتدب، المكلف بالتجارة الخارجية ،عيسى بكاي، بمقر الوزارة، اجتماع لجنة التفكير التي تضطلع بدراسة، مبدأ تخصص المتعاملين الإقتصاديين، المستوردين البائعين على الحالة، وكذا وضع الأسس التنظيمية لدفتر شروط يحكم هذا النشاط.

حيث أضاف البيان ذاته، أن أهمية هذه اللجنة، من شأنها تنظيم وتأطير مهنة الإستيراد حسب التخصص، والقضاء على الفوضى والعشوائية، التي طغت على هذه المهنة، في السنوات الماضية، من تهرب ضريبي، وتضخيم للفواتير واستيراد سلع غير صالحة للسوق الوطنية، مما أضر بالاقتصاد الوطني، مؤكدين أن دفتر الشروط المقترح من وزارة التجارة، سيكون حجر الأساس في التأسيس لميكانيزمات جديدة، لعمليات تأطير التجارة الخارجية ،والقضاء النهائي على أي ممارسات غير قانونية، كانت تمارس في السابق.

كما قامت وزارة التجارة بوضع نظام معلوماتي للتبادل الرقمي، للملفات بين الوزارة، ومختلف المديريات والهيئات التابعة لها حسب بيان لها، سيدخل حيز الخدمة اليوم، حيث تهدف هذه المنظومة، إلى الرفع من فعالية الأداء، وفي تقليص الوقت المستغرق، في إرسال الملفات للإدارة المركزية، وكذا بتقليص تكلفة الورق، في هذا السياق، شدد الوزير في هذه التعليمة، على ضرورة التعامل مع هذا النظام، دون اللجوء إلى الفاكس أو البريد العام.

كمال ناصري

الشروع في تصميم مشاريع سكنية جديدة

أما وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، فقد أكد أمس، أنه تم تسجيل برنامج يقدر بأكثر من 388 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية، في إطار القضاء على السكنات الهشة، إضافة إلى 170 ألف أعانة مالية موجهة للترميم، مشيرا إلى أن المشاريع السكنية الجديدة، ستصمم بطريقة تراعي متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن كل المشاريع الجديدة، وكل التخطيطات العمرانية الجديدة، تأخذ بعين الاعتبار، كل ما جاء في القوانين الخاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، معترفا بأن قطاعه أمام شوط كبير، يجب قطعه في هذا المجال على مستوى الأحياء والمنشآت القاعدية القديمة.

أما بخصوص السكنات القصديرية، ببلدية الشطية، أكد ناصري أنها لم تكن موجودة وقت إجراء الإحصاء، وهو ما يفسر عدم تخصيص أي حصة سكنية لهذه البلدية، لكنه تعهد بإدراجها ضمن البرنامج السكني الجديد الذي يتم التحضير له حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

عبد الرحمان راوية

عصرنة إدارة أملاك الدولة ورقمنتها

في حين، كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، أمس، أن صياغة نص مشروع قانون المالية، جاء في سياق يمكن وصفه بالإستثنائي، وغير مسبوق.

وأضاف الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية، على لجنة الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك ركود عالمي في الإقتصاد، وهو ما يؤثر على الجزائر، من خلال تراجع الدخل والإنفاق خاصة في قطاع الصحة.

في حين، قال وزير المالية، في تصريحات سابقة، إنه تم الشروع في عصرنة إدارة أملاك الدولة، ورقمنتها، قصد الرفع من فعاليتها في معالجة الملفات، منوها إن الإدارة قامت بإقتناء جميع التجهيزات الضرورية لعملية الرقمنة، وبخصوص عملية مسح الأراضي التي تشرف عليها هذه الإدارة وقال أنها متقدمة بنسبة تقارب من 98 بالمائة.

محمد عرقاب

إنتاج 4 ٱلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة

كما كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس، أن إستراتيجية قطاعه استبعدت وضع الخطوط الكهربائية، الضعيفة والمتوسطة الضغط، على مسافات بعيدة، بفضل القدرات التي يوفرها الانتقال الطاقوي، الذي سيمكن من تغطية كل المساحات الزراعية البعيدة، عن الشبكة الكهربائية بأكثر من حوالي 50 كم.

وحيث أكد الوزير، أن وزارة الطاقة سطرت برنامجا مع سونلغاز، لتركيب 50 ميغاواط من الطاقة الشمسية، لإلغاء وحدات إنتاج الكهرباء، عن طريق المازوت في جنوب الوطن، مشيرا إلى أن الإنتاج الكهربائي يستهلك سنويا 20 مليار م3 من الغاز الطبيعي و هو ما يثقل كاهل مالية الدولة.

وقال عرقاب، أن قطاعه يسعى إلى انتاج 4 ٱلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة ما بين 2020 و 2024، موزعة على 8 حصص من 500 ميغاواط ،تغطي كل مناطق الجنوب و الهضاب العليا، وأيضا بعض مناطق شمال البلاد، وسيسمح هذا الأمر حسبه، باقتصاد 50 مليار متر مكعب من الغاز، مؤكدا في رده عن سؤال حول خفض الميزانية التي اضطرتها الأزمة الاقتصادية، أن هذه المشاريع الطاقوية تعتبر أولوية، كونها تدخل في ترقية الاقتصاد الوطني.

شريف عماري

خارطة طريق لتطوير الاستخدام الفلاحي للطاقات المتجددة

من جانب آخر، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، أمس، أنه يتم التحضير حاليا لخارطة طريق وزارية مشتركة، لتطوير استخدام الطاقات المتجددة، في الميدان الفلاحي، في المناطق الجنوبية والهضاب العليا.

جاء هذا خلال ندوة صحفية، نظمت على هامش ورشة حول استعمال مختلف الطاقات، في الميدان الفلاحي، شارك فيها وزير الطاقة ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة ووزير المؤسسات الصغيرة والناشئة، مضيفا بالمناسبة أن خارطة الطريق هذه ،ستنسق جهود القطاعات الأربع المعنية، لبسط فلاحة مستدامة، لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وعقلنة الواردات الفلاحية، مشددا في السياق ذاته، على ضرورة توفير مصادر الطاقة للمستثمرات الفلاحية في هذه المناطق، خصوصا تلك البعيدة عن الشبكة الكهربائية، و هذا بالتركيز على الابتكار الذي يسمح باستغلال الطاقات المستدامة منها، الشمسية ورسكلة النفايات، مشيرا إلى ديناميكية الاستثمار في القطاع الفلاحي في هذه المناطق.

حسن مرموري

لجنة تقنية مكلفة بإعداد بروتوكول صحي خاص بالصيف

في سياق متصل، أشرف وزير السياحة، حسن مرموري،في وقت سابق، على تنصيب لجنة تقنية مكلفة بإعداد بروتوكول صحي، في إطار التحضير لإعادة بعث النشاطات السياحية، تحسبا لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي.

وأفادت الوزارة في هذا السياق، إن إنشاء هذه اللجنة، جاء بمناسبة اقتراب موسم الاصطياف، حيث ستعمل على وضع مجموعة من القواعد الوقائية والصحية، ستكون موجهة للمؤسسات السياحية، والفندقية، ووكالات السياحة والأسفار.

مريم خميسة