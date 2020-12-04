الشروط الذاتية لتحديد إقلاعنا الحضاري

بقلم: صالح عوض

متى نغادر قاعة الانتظار؟ كل زعمائنا وسياسيينا ينتظرون السيد الأمريكي القادم ليصيغوا مواقفهم تجاه شعوبهم وتجاه العالم!! سيرحل سيد وسيأتي آخر بعد قليل من السنوات، فيما يظل زعماؤنا مشغولين بإرضاء القادم والتحلل من المنصرف.. ان هذا يعبر عن ان الحاكم العربي لا يستند الى قوة شعبه وأمته بل هو مقطوع الصلة فيظل رهانه على مدى رضى السيد عنه.. فما هو المفروض عمله كي نمتلك القوة ونغادر قاعة الانتظار ونصبح أصحاب مبادرة وفعل يليق بنا كأمة ورسالة؟ ونسهم باقتدار في المسيرة البشرية؟ هنا لابد أن نلتفت الى أنفسنا نكمل نقصنا ونعوض خسارتنا.

خلل استراتيجي:

في مواجهة محاولات إلغاء وجودنا يحق لأبناء أوطاننا الافتخار ببطولات شعوبهم والإعتزاز بأهلهم الأقربين، وللعرب أن يفتخروا بحضورهم التاريخي وسيادتهم قرونا من الزمان بحضارة لم تتكرر.. ولكن ما ينبغي قوله أن أوطاننا لم تنهض وقوميتنا لم تسمو إلا عندما كان محركها المنهج الإسلامي بقيمه ومفاهيمه، فنفخ فيها روحه واستنهض قوتها فصنع منها أوطانا عصية على التذويب وقومية لا تنكسر ولا تنهار.

أما بعد أن فرغت الوطنية من أبعادها و جوفت القومية من عمادها وتمت تعبئتهما بمنظومات فكرية تراوح بين العصبية الجاهلية و الأفكار المعلبة أصبحت “الوطنية” مكرسة للتجزئة، والقومية وصفة لاستنزاف الأمة.. أجل لقد وقعنا في الخلل الاستراتيجي بمجرد انتصاراتنا الوطنية عندما لم نتقدم لتحويل المفاهيم والقيم التي رافقتنا في كفاحنا الى منهج لبناء المجتمع و شبكة العلاقات..

قرن من الفوضى:

في مسيرتنا الإسلامية علقت بنا مفاهيم دخيلة عديدة وأصبنا بانحرافات فكرية وسلوكية لاسيما على مستوى نظام الحكم ولكن دفق حركية الأمة بما تكتنزه من مفاهيم وقيم كان يتجاوز تلك العقبات ذلك لأن تلك الانحرافات جاءت من باب الجهل والتخلف والسلوك غير المقصود أو المتعمد.

ولكن منذ قرن أي منذ تم الإعلان الاستعماري عن تقسيم بلاد العرب في المشرق أخذ الانحراف والضعف منحى آخر بحيث جاء التقسيم مرفوقا بمخطط على صعيد العقل والوجدان ولقد انتقلت منطقتنا العربية الى دائرة إعادة الترتيب في دوائر الاستشراق المعادي التي تزود قادة الحملات الاستعمارية بالمقولات والأفكار والتخطيط وذلك من أجل العمل على القضاء على الإسلام والعربية في المغرب لاسيما في الجزائر وفي المشرق باستبدال الثقافة الإسلامية بمقولات لا علاقة لها بواقع التدافع وذلك لإفقاد المنطقة دوافع التوحد وتشويش أفكارها من خلال نخب من أبناء الأمة تم تجهيزهم للمهمة.. ومن هنا بدأت انعطافة خطيرة في مسيرتنا لم يكن لنا بها قبل.

وفي حين انسحبت النخبة العربية منذ كرست حدود سايكس بيكو من المشاريع القومية التي ظلت حبرا على ورق أو خطابات في النوادي او نزوات تبرز هنا او هناك بشكل انفعالي بعد أن تم توظيفها في صراع داخلي ضد الأتراك.. فلقد تشتت التفكير حول المراد والسبيل كما اضطربت قراءة الماضي والواقع.

في النصف الأول من القرن العشرين سرت موجة عاتية في الوطن العربي مشرقا ومغربا من مقولات فكرية وسياسية وجدت فرصتها في ظل هزيمة الأمة أمام الاستعمار البريطاني والفرنسي.. تمثلت في نخب ارستقراطية وأحزاب مخملية وطابور خامس اخترقت وعي الأمة وصفوفها وتمكنت في نهاية الأمر من السيطرة على مقاليد الأمور في الأمة برعاية استعمارية ويكفي ان نلقي نظرة على دوافع الانجليز لبناء جامعة الدول العربية ومتابعة اعرق الأنظمة السياسية العربية في مصر حيث مثل الانجليز قوة مرجعية للنظام مباشرة خلال نصف قرن.. اما الثورة العربية التي نادت بدولة عربية متحررة من الهيمنة التركية فكانت أعظم وسيلة محلية لتدمير الخلافة العثمانية وانتهى أمرها بشتات ومهانة ونكث بريطاني للوعود.

في القرن الماضي تتابعت مشاريع العرب على بناء دولهم الوطنية على الأجزاء وقد سيطرت عليهم أفكار قطرية حماية لترسيم الاستعمار في جسدنا الواحد.. ورغم ان الوطنية كانت ضرورية وملهمة ابن الثورات على المستعمر وكان ينبغي لها بعد الاستقلال أن تنتقل إلى معان أوسع ولتأخذ مكانتها العميقة في او ساط الناس.. إلا إن الدولة الوطنية العربية كانت عبارة عن تكريس الفشل السياسي الفظيع بتكريسها مخطط العدو التجزئة والصراع الجواري حيث لم يعد بلد عربي الا وهو في حالة عداء مع جيرانه.. حتى أن أصحاب الأفكار الواحدة و المرجع المؤسس الواحد لم يستطيعوا الاقتراب من الوحدة عمليا كما حصل بين البعثيين السوريين والعراقيين من صراع دام.. وقد برزت الفوضى على ثلاث مستويات ترسم واقعنا بوضوح.

= فعلى الصعيد الأيدلوجي تم استقدام أفكار الاشتراكية او الليبرالية طازجة وبدون نقاش او نقد لملء وعاء الوطنية والقومية حيث أصبح الشمال بشرقه وغربه المرجع المعرفي لنخبنا وذلك بوضوح لأن غياب الوعي الحضاري وغياب إمكانية بناء مؤسس على العلم والمعرفة بالتاريخ جعل الأمة بلا غطاء أو بلا إحساس به، لتتعرض لعملية هجينة لتغيير معالمها النفسية والقيمية.. وكانت هذه الأفكار متمثلة في أنظمة حكم أو أحزاب مصنعة على المقاس المطلوب، وبهذا أصبحت حاضنة مشاريعنا الاقتصادية والسياسية والعلاقة مع الاستعمار.

= وعلى الصعيد العملي في بناء الدولة والمجتمع استمر النزف والقلق الوجودي يكتنف بلداننا من حين إلى آخر مع تداعيات الفشل المتواصل لبرامجنا ومشاريع التنمية في بلداننا، و محصلة عشرات السنين من توالي المشاريع وتبدلها في بلداننا الكبيرة هانحن نسجل معدلات الفقر العالية كما يتضح في نسبة من هم تحت خط الفقر فيصيبنا الذعر فيما تتراكم الديون وتلحق البلدان ويصبح صندوق النقد الدولي المهيمن على قراراتنا ونصبح في بعض دولنا نبيع شرفنا الوطني والقومي مقابل لقمة الخبز كما حصل في السودان.. فلقد كانت المشاريع الاقتصادية التي تحركت في إطار الدولة الوطنية محكومة منذ انطلاقها بالفشل.. مما انشأ مناخات من التوترات الداخلية والاضطراب الاجتماعي وانتهى بكثير من دولنا الى وضعيات فاشلة.

= وفي مرحلة مقدرة بأنها خاتمة الانهيار تقدم المستعمرون لفرض الفوضى الخلاقة وبناء شرق أوسط جديد يكون الكيان الصهيوني جوهره وهاهي السنوات العشر الدامية في بلداننا تنتهي بسقوط العراق وتكسير سورية وتقييد مصر وتدمير اليمن والالتفاف على السعودية لإسقاطها فكانت الهزيمة أمام المستعمرين نتيجة العبث بمكوناتنا الحضارية.. وليس عبثا أن يكون عراب المستعمرين في هذه المهمة الإمارات المتحدة التي تتحرك بفيض المال وفقر التراث والتاريخ لتدمير العواصم التاريخية العربية كرمز تاريخي ومحاولة تحطيم المقدس لدى الأمة باختراع ديانة جديدة ونمط علاقة جديدة مع المكونات السياسية والدينية و تجاوز كل ما له علاقة بمفاهيم الأمة وقيمها.

مقولات قاتلة:

البناء الفكري كما هو البناء الاجتماعي والكيان الإنساني يتكامل ويتعاون لانجاز مهمات تنجز إلا بتفاعله الكلي، كما انه ملزم بترتيب وأولويات تسير منه مسيرة القدر والانضباط وفي اللحظة التي يصيب الاضطراب هذا الكائن يحوله خبط عشواء يتنقل من الجنون الى الانتحار والتخريب.

ومن هنا بالضبط يجب الانتباه الى تحديد قيمة كل فكرة وكل مقولة وضبطها بالمصلحة العليا بحيث لا قيمة لتمثل الفكرة والمقولة الا في حيزها الزماني والمكاني وعندما نفقد قيمة الزمان والمكان نكون قد فقدنا الإدراك وإمكانية القيام بعمل نافع.

فالوطنية عقيدة مهمة وضرورية وأساسية في مواجهة المستعمر وبمجرد الانتهاء من المعركة معه ينبغي البحث عن ضمانات استمرار الاستقلال والحرية والسيادة في إطار أوسع من الوطنية ويشترك معها في عناصرها الأساسية..

وهنا تواجه هذه الفكرة خصوما الداء بعضهم ينطلق من بساطة تفكير ومحدودة وعي استراتيجي فيقول: المهم ان نبني أنفسنا وننأى عن مشاكل الآخرين، أما الفريق الآخر الذي يرى في تكامل الأمة ووحدتها خطرا على مشروعه الانفصالي فهو يسعى بكل وسيلة لإحداث الفتن بين مكونات الأمة، اما الفريق الثالث فهم فئة من الإعلاميين والسياسيين والانتلجنسيا يعززون روح الانفصالية و قطع الأرحام مع بقية الأمة.

بكلمة واحدة ومن خلال الوقائع نؤكد ان الانفصال بحجة الوطنية يعني دفع البلد والوطن الى معركة بلا سلاح، ولعله من الخبل والصفاقة النظر للعلاقات بين الدول على ضفتي المتوسط على انه يحكمها قانون او أخلاق.. فالتاريخ الطويل يقول جملة مركزة: القوة فقط هي من تحمي الثروة وتحمي الاقتصاد والاستقرار.. ولا قوة لأي قطر عربي الا من خلال تكامله مع أقطار أخرى.. وهذا عشناه في ثورات العرب وكفاحهم خلال القرن الأخير..

أما القومية منزوعة الروح فهي بلا شك عمى بصيرة لأنها كمن يطلق النار على قدميه، القومية مفعمة بالروح والقيم ترفع العرب إلى المكانة التي ينبغي لهم أن يتبؤوها.. ولعله من الواضح أن الدعوات القومية في أمتنا والتي انطلقت من القوميين الأتراك وما انعكس لها دعوة القوميين العرب إنها دعوات إثارة للإثنيات الوادعة في الأمة وإنشاء مناخات صراع واستنزاف.. بل إن دعوات القومية العربية وعلى رأسهم البعثيون في سورية والعراق حيث ظل الحزب يرعى الانقسام والتحارب بين البلدين.

ومن المقولات القاتلة تلك التي تغرس روح الانفصال في ظل تفشي الروح الشعوبية ضد العرب وشيطنتهم وبفحص المسألة نكتشف ان مصدر هذا الفعل يكمن في من لا يريد عودة لسيادة المنهج الإسلامي و في من يخشى الوحدة على مشروعه الانفصالي و من هنا بالضبط صبوا جام حقدهم على العرب وينعتونهم بأقذع الشتائم، وظلت جهودهم قائمة تثير الفتن بين الشعوب وتثير الشحناء والبغضاء لتفجير الأمة و التأكد من انها امة قد ماتت وليس من سبيل الى عودتها

الإتحاد الأوربي حجة:

الدول الأوربية التي تشكل الاتحاد الأوربي: النمسا وبلجيكا وفرنسا واليونان وايطاليا واسبانيا وقبرص وجمهورية الشيك وفنلندا وألمانيا والدانيمارك والسويد والنرويج والبرتغال وهولندا ومالطا والمجر وايرلندا وبولندا وليتوانيا ولكسمبورج ورمانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وليتوانيا.. إنها دول لا يربطها رابط من دين او عرق او تاريخ مشترك.. عقائد مختلفة ومستويات اقتصادية مختلفة ولغات مختلفة وأنظمة سياسية مختلفة ولكنها جميعا انتظمت في وحدة واحدة ألغت بينها الحدود وتعاونت في مواجهة التحديات و شكلت برلمانا يجمعها جميعا وفتحت الأسواق وتكفل بعضها ببعضها.. وللعلم فقد جرت بينها حروب دامية عقودا طويلة ذهب ضحيتها ملايين البشر.. والأمر نفسه نراه في الولايات المتحدة الأمريكية فرغم مافيها من تناقضات اثنية وشعوب من كل قارات الأرض ورغم رصيد الحروب الداخلية الرهيبة فهاهي تنتظم لنظام ومؤسسات ودولة أصبحت بفعل تنوعها و انفتاحها الدولة العظمى.

هل يكفي استحضار هذا النموذج مع كل فقره القاعدي على صعيد الروح والتاريخ للتأكيد على صحة الدعوة الى الاتحاد والوحدة بين بلداننا العربية كمركز للعالمية الإسلامية القادمة.. فنحن أكثر من أربع مائة مليون بلسان واحد و بغالبية عظمى دين واحد متجانسين مع مكوناتنا الثقافية والمذهبية.. ولا تقف حواجز بين شعوبنا التي تلتف جميعا حول المقدس المشترك..

وفيما لم يسبق لأوربا أن كانت دولة واحدة أو اتحاد فلقد عشنا نحن في كنف نظام سياسي واحد و كيان سياسي واحد قرونا طويلة ونحن ندرك تماما أهمية ذلك في حماية أوطاننا وثرواتنا فلهذا تصبح المطالبة به وجيهة وواجبة تماما مع ضرورة تطويره بحسب ما انتهى إليه العقل الإداري الإنساني..

الغريب أن من يرفض لنا الوحدة والتكامل هم نفر منغمسون في الحياة الأوربية ثقافة ولغة فكان الأجدر بهم أن يدعوا إلى ما أرقى إنتاج في الغرب “الاتحاد والوحدة،” وهذا ما يكشف حقيقة دوافع أولئك النفر بان دعواهم للحداثة والتطور بالاستناد الى النموذج الغربي إنما هم في خارج سياق العمل من اجل النهضة او الوحدة، يكررون ما يشيعه عنا الاستعماريون وكما وصفهم المفكر الإيراني العبقري علي شريعتي:” استحقروا لغتنا وأدبنا وفكرنا وتاريخنا وكل شيء استصغروه، الى الحد الذي أخذنا نحن نستهزئ بأنفسنا، أما هم فظلوا أنفسهم وصرنا نقلدهم في كل شيء يقولونه عنا”

تجديد الخطاب:

النخب السياسية والثقافية الوطنية والقومية مدعوة الى تجديد الخطاب بشحن الوطنية من جديد بأبعادها الحضارية التي استطاعت بها تحقيق الانتصار، كما لابد من شحن القومية بعمادها الأصيل الذي سما بها ذات زمن مفصلي في حياة البشرية.. وهذا ينبغي ان يتجه فورا الى صياغة برامج بأهداف إستراتيجية في بناء برلمان عربي وسوق عربي مشترك و تفعيل النقابات العربية وتعبيد الطرق ووسائل النقل بين الدول العربية والتشجيع على ذلك من خلال إعلام ملتزم وقوانين وإجراءات تجعل من الوحدة ثقافة عملية.

لا يتسرعن أحد فيقول ان هذه أحلام وأماني؟ ان هذه ليست دعوة أخلاقية او سياسية، انها دعوة للحياة لان الدولة الوطنية فشلت في بناء اقتصاد ونهضة كما انها لا يمكن أن توفر ضمانات الاستقرار الأمني في مواجهة مخطط يبتلع بلداننا بلدا بعد الآخر..

فلتقلع أحزابنا الوطنية والإسلامية عن الانغماس في الوضع القطري ولتعزز خطابا بمستوى طموح أبناء الأمة وتاريخها ومستقبلها، نحتاج عقيدة وخطاب يربط بين الإقليمي والمحلي وبين الخاص والعام.. ان هذا من شأنه إقامة سد أمام السيل العرم الذي يجتاح عواصمنا.. والله غالب على أمره.