الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء ستتولى تشييد مركز تكوين مولودية الجزائر بزرالدة

عقد أمس الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، بمكتبه اجتماعا مع مجلس إدارة مولودية الجزائر وهذا بحضور ممثل عن لجنة أنصار الفريق بالإضافة إلى الأمين العام والمستشار الرياضي للشركة، حيث بارك حكار خطوة إدارة المولودية بالحصول النهائي على قطعة أرض زرالدة، المخصصة لبناء مركز تكوين وتدريب، مؤكدا أن الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء (GCB) أحد فروع سوناطراك، ستتكفل ببناء هذا المركز، وأوضح المسؤول الأول عن الشركة البترولية أن مدة الأشغال ستكون حوالي سنة من الزمن وستنطلق خلال الأيام المقبلة.

كما جدد الرئيس المدير العام ثقته الكاملة في أعضاء مجلس الإدارة الحالي بقيادة عبد الناصر ألماس، مؤكدا على ضرورة الاستقرار وملحا كذلك على سياسة ترشيد النفقات بالنظر إلى السياسة الجديدة التي باشرتها الشركة البترولية مؤخرا.

للتذكير فإن مجمع سونطراك يملك غالبية أسهم نادي مولودية الجزائر وذلك منذ سنة 2013.