الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تسجل اضطرابات في توقيت سير القطار منذ استئناف نشاط نقل المسافرين

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم عن تسجيل اضطرابات في توقيت سير القطار منذ استئناف نشاط نقل المسافرين

واوضح البيان بان الاضطرابات ناتجة بشكل رئيسي عن سرقات و أعمال تخريب تطال منشآت إشارات السكك الحديدية على غرار سرقة الكابلات الكهربائية والتجهيزات الموضوعة على طول السكة خاصة في الأماكن المعزولة

الأعمال التخريبية تسببت في تعطيل الإشارات الضوئية ما أجبر السائقين على تقليل سرعة القطار إلى 30 كم/ ساعة من أجل الحفاظ على سلامة القطار والركاب بحسب ما تفرضه الإجراءات

الخطوط التي شهدت اضطرابا هي (الجزائر_العاصمة / الثنية)، (الجزائر العاصمة /العفرون)، (لجزائر_العاصمة / زرالدة)

تتقدم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذه الاضطرابات