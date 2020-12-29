الشركة الوطنية للنقل الجوي تخسر 40 مليار دينار جراء الجائحة

كشف وزير النقل السيد لزهر هاني في ندوة صحفية له اليوم الثلاثاء، عن الخسائر التي تكبدها قطاعه منذ بداية كورونا سواء فيما يخص النقل الجوي و البحري او البري

موضحا بان شركة الخطوط الجوية الجزائريةلوحدهاخسرت 40 مليار دينار ، بينما تكبد النقل البحري خسائرا قدرت بـ9 ملايير دينار في حين يبقى النقل البري اكبر المتضررين خاصة اصحاب سيارات الاجرة والحافلات الذين لم ينشطوا منذ مارس الماضي

و فيما يخص فتح الحدود اكد وزير النقل ان هذا القرار من شان السلطات العليا للبلاد وحول فتح النقل بين الولايات قال بانه متعلق بالوضعية الوبائية مؤكدا انه سيتم فتح حركة النقل بين الولايات عند التحكم في الوباء .