الشركة الشيطانة نتفليكس.. لماذا تحرص على إقحام المثلية الجنسية في أعمالها؟

اتفق معاك. الاحظ في المسلسلات اللي تنتجها شركة netflix واللي تحت اسم netflix originals كثرة مشاهد المثلية لدرجة التقزز!! ولا قدرت اكمل بعض المسلسلات وان كانت قصصها حلوة مثل how to get away with murder. وكانه منتجي نتفلكس الا غصب يدخلوا مشاهد مثلية في كل مسلسلاتهم!