الشركة الجزائرية للتأمينات “CAAT” تحقق رقم أعمال بـ 5ر24 مليار دينار في 2019

حققت الشركة الجزائرية للتأمينات (كات) رقم أعمال يفوق 5ر24 مليار دج خلال 2019 اي بنمو قدره 2 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية,حسبما افاد به الاثنين بيان للشركة.

وأوضح ذات المصدر انه و” في اطار نشاطات الاعلام و الاتصال التي تقوم بها, نشرت الشركة المعلومات المتعلقة بأنشطتها التجارية والمالية بعد المصادقة على حساباتها الاجتماعية لسنة 2019 خلال الجمعية العامة العادية التي انعقدت في 28 يونيو الماضي.

و ناهز مبلغ التعويض عن الحوادث خلال سنة 2019 حوالي 13 مليار دج ما ينم عن قوة وتيرة تسوية ملفات الحوادث و التي بلغت 168.000 ملف.

و على صعيد النشاط المالي للشركة فقد شهد حجم استثمار قدر بأكثر من 34 مليار دج برساميل خاصة قدرها 8ر25 مليار دج, مسجلة نسبة نمو تقدر بـ 5 بالمئة.