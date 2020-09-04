الشبح الروسي لتدعيم القوات الجوية الجزائرية

وذكر موقع “ناشونال إنترست ” الأمريكي، نقلا عن وسائل إعلام روسية بأن حكومة الرئيس فلاديمير بوتن وافقت على تصدير المقاتلة “سو-57” الشبحية إلى الخارج.

وتوقعت تقارير بأن يزداد الطلب الأجنبي على المقاتلة التي تنتمي إلى الجيل الخامس باضطراد بعد تلبية احتياجات القوات الروسية.

وذكر مسؤول روسي كبير أن عدة دول أرسلت بالفعل طلبات لشراء المقاتلة الجديدة، وتجنب المسؤول ذكر أسماء تلك الدول.

لكن “ناشونال إنترست” قال إنه من المحتمل ان تشمل قائمة الدول: الجزائر والهند وحتى تركيا التي يمكن أن تعتمد هذا الطراز من المقاتلات، بعد طردها من برنامج المقاتلة الأمريكية “إف-35″، بسبب اقتنائها نظام الدفاع الصاروخي “إس-400″وصممت “سو- 57” من أجل تدمير كل أنواع الأهداف الجوية والبحرية والبرية، وهي أول طائرة روسية تستخدم تقنية التخفي، وتتميز بالسرعة التي تفوق سرعة الصوت.

ق.و/وكالات