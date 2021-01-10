الشباب يريد إضافة “الباك” الى قائمة ضحاياه 

ج.ن

يحل بطل الموسم المنصرم شباب بلوزداد عشية اليوم بداية من الساعة الثالثة زوالا، ضيفا على الجار أتليتيك بارادو في داربي عاصمي يحتضنه ملعب الدار البيضاء، لحساب الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

أبناء “العقيبة” المنتشين بتأهل إلى دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا، يسعون اليوم لمواصلة السلسلة الإيجابية التي يتواجدون في خضمها في الموسم الحالي، إلى إضافة بارادو إلى قائمة الضحايا، أين حضر الفرنسي فراك دوما أشباله طيلة الأسبوع المنصرم، كما أعرب عن ارتياحه لاسترجاع المصابين ولو أن مشاركتهم تبقى محل شك حيث لا يريد التقني الفرنسي المغامرة بهم بالإضافة إلى قلة جاهزيتهم في صورة جرار، ميرازيق وبشو، ما سيجبر الطاقم الفني على الاستعانة بأسماء بديلة من أجل إراحة بعض العناصر.

ويعول المدرب فرانك دوما على لاعبين بإمكانهم صنع الفارق، أبرزهم متوسط الميدان الهجومي أمير سعيود، والمهاجمين حمزة بلحول ومارسلان كوكبو، من أجل حسم الداربي لصالح الشباب الذي يبقى يقدم أفضل مستوياته في بداية الموسم الحالي للبطولة.

في المقابل أتليتيك بارادو سيرمي بكل ثقله من أجل الإبقاء على النقاط الثلاث التي تسمح للفريق بالتقدم في سلم الترتيب، وهو الذي يحتل الصف الـ 12 برصيد 7 نقاط.

مدرب “الباك” حكيم مالك يدرك أن المباراة أمام الشباب لن تكون سهلة، حيث جهز كتيبته للمواجهة بالصورة اللازمة، والتي تؤكد عزمه على حصد الفوز، أين ركز على الجانب البدني أين يسعى لاستغلال تراجع المنافس من هذه النقطة بعد سفريته إلى كينيا، كما سيكون التقني الفرانكو جزائري أمام عدة حلول