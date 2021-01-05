الشباب لتأكيد نتيجة الذهاب وحسم التأهل إلى دوري المجموعات

ج.ن

ستكون تشكيلة شباب بلوزداد زوال الغد ، على موعد لملاقاة نادي غور ماهيا الكيني بالعاصمة نيروبي بداية من الساعة الواحدة بالتوقيت الجزائري في إطار إياب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة ممثل الجزائر في المنافسة القارية قد حلت ليلة الأحد المنصرم بكينيا، في رحلة شاقة على أشبال المدرب دوما الذين يسعون غدا لتأكيد الفوز العريض المحقق في الذهاب بسداسية كاملة دون رد، حيث ستكون مهمتهم سهلة أمام منافس محدود الإمكانيات لاقتطاع تأشيرة دخول دور المجموعات لأغلى المنافسات بالقارة السمراء.

النادي البلوزدادي سيكون محروما من عدة أسماء في لقاء الغد، حيث سيغيب الثنائي محمد أمين سويبع وحمزة بلحول الذان يعانيان من إصابة، وسيبتعدان عن الملاعب لـ15 يوما وهو ما يشكل ضربة موجعة للشباب، خاصة بالنسبة لبلحول الذي يعتبر هداف الفريق برصيد 4 أهداف في البطولة الوطنية.

في سياق متصل، قرر التقني الفرنسي فرانك دوما، استدعاء 21 لاعبا تحسبا لملاقاة غورماهيا، أين يعول على تحقيق فوز جديد وله الثقة الكاملة في العناصر التي استدعاها وتعويض الغيابات، كما شدد التقني الفرنسي على لاعبيه التحلي بالحذر لتفادي أية سيناريوهات غير مرغوب فيها، وعدم الوقوع في مغبة استسهال المنافس وتجنب الغرور بالدخول بقوة في المواجهة التي ستجرى بملعب “نيايو ستاديوم” بالعاصمة نيروبي بداية من الساعة الـ13:00 زوالا.

بالمقابل، يشهد نادي غور ماهيا عدة مشاكل على الصعيدين الإداري والمالي قبل مواجهة “العقيبة”، حيث شن اللاعبون إضرابا للمطالبة بمستحقاتھم المالیة العالقة, وكشف المدرب المساعد سامي أومولو في تصريحات لموقع “نیروبي نیوز”، قائلا “أشك في عودة اللاعبین لإجراء حصة تدريبیة قبل حصولھم على مستحقاتھم”.