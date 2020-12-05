الشباب في القاهرة من أجل حسم بطاقة التأهل

ج.ن

ستعد فريق شباب بلوزداد غدا لمواجهة نظير النصر الليبي لحساب مقابلة العودة من الدور التمهيدي لمنافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بملعب “بيترو سبور” بالعاصمة المصرية القاهرة ابتداء من الساعة الـ 17:00 بتوقيت الجزائر، وأوضح فريق شباب بلوزداد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أنه بناء على طلب مقدم من الفريق الليبي فقد قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” تغيير مكان إجراء هذه المواجهة، التي ستقام في نهاية المطاف بملعب “بيترو سبور” بالقاهرة ابتداء من الساعة الـ17:00سا بتوقيت الجزائر، بعد أن كانت مقررة في وقت سابق بملعب الشرطة بالقاهرة على الساعة 13:45 سا بتوقيت الجزائر، وذلك بسبب عدم جاهزية الأرضية، ومعلوم أن فريق شباب بلوزداد كان قد فاز بالمقابلة الأولى التي جرت يوم الأحد المنصرم بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة بنتيجة (2-0)، وتنقل ممثل الجزائر أمس الجمعة إلى العاصمة المصرية القاهرة، عبر رحلة جوية خاصة، علما أن الفريق الليبي قد منع من اللعب بقواعده لأسباب أمنية، وغادرت بعثة شباب بلوزداد على متن طائرة خاصة باتجاه العاصمة المصرية القاهرة، للقاء النصر الليبي، وضمت بعثة السياربي، 19 لاعبا، حيث غاب سفرية القاهرة خمسة لاعبين، هم المدافع أنس ساعد ولاعبو خط الوسط بلال تاريكات وحسين سالمي وعادل جرار والمهاجم خالد بوسليو، بداعي الإصابات، وتدار هذه المقابلة، من قبل طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الرئيسي نعيم حسني بمساعدة مواطنيه أيمن إسماعيل و أمين برك الله، وفي حالة التأهل، سيواجه فريق شباب بلوزداد في الدور الأول من هذه المنافسة القارية، الفائز من المواجهة المزدوجة بين حرس الجيش الرواندي وغور ماهيا الكيني ( مقابلة الذهاب 2-1)، وستقام مقابلة الذهاب يوم 22 أو 23 ديسمبر، فيما تقام مقابلة العودة يوم 5 أو 6 جانفي 2021.