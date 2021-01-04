الشأن العام بين التسيير والتسيس

بقلم د.محمد مرواني أستاذ جامعي وكاتب صحفي

على مدار سنوات التجربة السياسية في عهد “الحزب الواحد ” ثم مسار التعددية السياسية أواخر الثمانيات لم تفرز لنا فيما يبدو التجارب السياسية على اختلافها العميق نماذج تسيير للساسة بل إن الكلمة بما تعنيه اصطلاحا ،وفي اسقاطات الممارسة التصقت عند قطاع واسع من الناس ،ومن الممارسين خارج الرصيد بعملية “الانتخابات ” ،ولعل المشهد الطاغي على مر عقود كان “سياسة للعوام ” ثم تغول “المال المشبوه ” في تحديد تشكيل الفاعلين في منابر التمثيل الشعبي التي وقع عليها الضرر العميق جراء تمييع ممنهج وتسطيح للعمل السياسي في البلاد وكان لهذا التوجه الذي رسمه أيضا نظام سياسي سابق ميع الكيان واضعف مؤسسات الدولة تبعات على ثقافة “تسيير الشأن العام ” فلم يسير المجالس المنتخبة إلا ” موظفون ” بعضهم “انتخب ” والآخر فرضته ” الكوطات ” ولم يتح في تقديري للمجالس المنتخبة أن يكون لها كفاءات قادرة على الاقناع وتسيير الشأن العمومي وفق ثقافة الافكار والبرامج التي يتم على أساسها تجسيد المشاريع التنموية وخدمة الصالح العام وتلبية تطلعات المواطنين .

إن الملاحظ من خلال ما أفرزته عقلية “البولتيك ” وأستعير هذه الكلمة الأجنبية في توصيف الحال أن الكثير من الميالين للترشح للانتخابات المحلية والتشريعية اعتقدوا ولا زالوا أنهم “الفاعل الأساسي ” في تسيير الشأن العام لأنهم ينتخبون من الشعب وفي الحقيقة هذه رؤية قاصرة لا تزن ثقافة الدولة ،والمجال العمومي الذي يحتاج قبل كل شيء لكفاءات تسير بغض النظر أن جاء بها الصندوق أو عينت عن معايير قابلة للقياس ..هذا لا يعني أبدا أن العملية السياسية التي تؤسس لها في أي بلد ديمقراطي “الانتخابات ” وتداول السلطة مجال يمكن التخلي عنه في مسار الدولة بل إن المنتخب هو فاعل أساسي وقوة اقتراح هامة لإثراء المشهد السياسي المؤسساتي في البلد وحين يكون “المنتخب ” الذي يملك من المفروض صفة التمثيل “كفاءة ” وقادرا على تأطير الشأن العام من مرتكزات عديدة مهنية وعلمية وقدرات نوعية على التسيير فإن هذا يقوي من مؤسسات الدولة ويجعل ثقافة التسيير اكثر “توازنا ” و”انسجاما ” مع واقعية الطرح ،وما يجب أن يكون في تسيير شأن الدولة والمجتمع .

“المسير ” الذي يدير أي شان عام كان محليا أو وطنيا لا يشترط أن يكون “مسيرا إداريا ” بل هذا جزء من كل ولا أن يكون بالضرورة “منتخبا ” فهذا شكل من اشكال ممارسة السلطة في النظام الديمقراطي التشاركي لكن من يسير شأن الدولة في الحيز المحدود أو الواسع يجب أن يمتلك المهارات التي تؤهله لقيادة أي مؤسسة رسمية في الدولة لها دور في إدارة شؤون المواطن كما على هذا المسير الذي يرتكز في ممارسة المهام ،والمسؤوليات على رصيد علمي ،وخبرات ونشاط فعال في العمل العام مطالب أن يمتلك مهارات أخرى نوعية في إدارة ما هو عام .

هذه المزايا التي تقترب من شخصية “المسير ” الذي قد يدير ” بلدية أو يسير ” ولاية ” أو يدير قطاعا هاما قد لا تحضر في تشكيل الكثير من المسؤولين الذين يديرون اليوم مؤسسات الدولة فطابع التنفيذ الطاغي أيضا على تسيير الشأن العمومي لا تتيح قياس كفاءة المسؤولين في ادارة ما هو خارج أعباء التنفيذ وهذه مسالة هامة يجب الانتباه اليها إذ نرى أن العديد من المشاكل التي تقع في الولايات لا تدار حتى من قبل الولاة بالأداء المطلوب ويقع الكثير في فخ التسيير المنفذ للتعليمات دون تحريك مساحة الاجتهاد والإبداع ،وهو من ثقافة التسيير التي يجب أن تكون في الأداء العمومي الذي يستهدف تأطير الشأن العام ومن ثقافة التسيير أيضا أن يسير الشأن العام بليونة ودينامكية تزن الإيقاع الضاغط خارج منظومة الاداء الرسمي فيصبح ” المسؤول ” فاعلا أكثر تحررا من التزامات التنفيذ ،وهذا مما يقتضيه تسيير الشأن العام خاصة في الأزمات.

إن تسيير الشأن العام ليس متاحا للجميع إذ يعتقد البعض أن الأحزاب الضعيفة تتيح له التواجد في مجالس منتخبة قوتها من قوة كفاءاتها والذهنيات الموجودة لدى الكثير ممن يهرولون وراء الانتخابات التي من الضروري أن تتخلص من نظام ميع تأطير مسارها لسنوات إلى نظام انتخابي يفرز الطاقات الاكثر فعالية نوتمثيلا ومصداقية هذه الذهنيات التي أشرت إليها يجب أن تزول في القادم من محطات لأن تسيير الشأن العام يحتاج لمسيرين اكفاء لا تذوب طاقتهم ومؤهلاتهم في العنوان السياسي بقدر ما يؤطر جهدهم فيما يسير الدولة بدون شعبوية ،ولا شحن للجهوية ،والعروشية التي طغت هي الأخرى على تركبيه مجالس محلية.

لقد اضحى من الضروري بناء قيادات جديدة للدولة حتى في تسيير شانها المحلي والوطني فالذهنيات الطاغية على اداء الكثير من المسؤولين تحي لهم ان التكوين ليس معيارا لتراس مجلس بلدي منتخب ولا ولائي وان تكون نائبا برلمانيا لا يحتاج الامر كثير للسيرة والمسار بل يكفي ان تقدم يعض الاوراق.. من اجل هذه الذهنيات التي ترسخت في عقول الكثير من الممارسين للتسيير يجب ان اعادة النظر تماما في الفاعل الذي يسير الشان العام وعلى أي اساس يسير وانها لا مسالة قيم ومفاهيم واخلاقيات ورهانات تفرضها ثقافة الدولة لا القبيلة.