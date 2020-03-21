السيناتور بن زعيم يقترح فتح صندوق وطني للتبرعات

اقترح السيناتور بمجلس الأمة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أمس، فتح صندوق وطني للتبرعات لمواجهة كورونا تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبإشراف مباشر لوزارة التضامن الوطني، يخصص لمساعدة العائلات المتضررة والمعوزة، وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية، للتصدي للوباء العالمي المحدق بالبلاد.

وقال بن زعيم خلال حديثه مع “الوسط”، انه “قد حان وقت التضامن الوطني، من طرف جميع رجال الأعمال، والنواب، السيناتورات، مديرين منظمات بكل فئاتها”.

كما أوضح ذات المتحدث، أن أول مساهمة، يجب أن تبذل في هذا المسعى، هي التبرع بشهرين من رواتب أعضاء البرلمان بغرفتيه، للصندوق وطني للتبرعات لمواجهة كورونا.

في حين، أفصح السيناتور بمجلس الأمة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن “هذا واجبنا وضروري أن ينشأ الصندوق اليوم قبل غدا، مضيفا في ذات السياق، “أنا شخصيًا أعطي رخصة لإدارة مجلس الأمة، لاقتطاع أجرتين، ووضعها في صندوق التضامن المقترح.

مريم خميسة