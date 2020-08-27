السيناتور بن زعيم: يسائل وزير البريد حول مشكل السيولة.

وجه عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، سؤالا شفويا لوزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ابراهيم بومزار، و جاء في فحوى نص السؤال ان “ انعدام السيولة في البريد المواطنين معاناة وكارثة بأتم معنى الكلمة في جميع مراكز البريد خاصة المناطق الداخلية” و أضاف بن زعيم أن بعض مراكز البريد تستعمل المحسوبية والمعرفة في دفع رواتب الأشخاص”. وأشار بن زعيم، أن هذه المشكلة تؤرق المواطنين يوما بعد يوم، متسائلا عن تفسيراته لهذه الأزمة التي طال أمدها وما هي الإجراءات اللازمة التي سيتم اتخاذها لحل مشكلة السيولة نهائيا