السيسي.. إلى الحجر الصحي

كشف موقع”ميدل إيست البريطاني”، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قضى هو وعائلته أسبوعين في الحجر الصحي بعد أن خالط ضابطاً كبيراً، قالت القوات المسلحة إنه توفي بفيروس “كوفيد- 19” أمس الاثنين.

ونقلت وسائل الإعلام الموالية للحكومة المصرية، يومي الأحد والإثنين، أنباء مصرع اثنين من جنرالات الجيش، وهما خالد شلتوت وشفيع داود، بعد أن أثبتت الاختبارات إصابتهما بـ”كوفيد-19″.

ونقل الموقع عن مصدر مصري قوله إن شفيع داود، الذي توفي الإثنين، التقى السيسي قبل أيام من ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ورجح المصدر أن السيسي أُصيب في أعقاب لقاء شفيع، وأن الرئيس وعائلته أُودِعوا في الحجر الصحي لأسبوعين، بسبب المخاوف من إصابتهم بالفيروس.