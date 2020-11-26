“السياسي” يسعى الى تحقيق انطلاقة قوية

ج .ن

يستعد فريق شباب قسنطينة غد الجمعة بداية من الساعة 14.30 ظهرا لاستقبال ضيفه الصاعد الجديد وداد تلمسان في إطار أولى جولات الموسم الكروي الجديد الخاص بالرابطة المحترفة الاولى، حيث يبحث اشبال المدرب عمراني عن أولى النقاط في ميدانهم بن عبد المالك رمضان الذي سيحتضن لقاءات الفريق في الموسم الجديد بدلا من ملعب الخروب، حيث لم تأذن بعد السلطات المحلية للفريق بالاستقبال في مدينة الخروب، ويسعى عمراني وأشباله إلى تحقيق انطلاقة قوية والتكشير عن الأنياب من خلال أول ظهور، من اجل توصيل رسائل واضحة إلى بقية المنافسين، خاصة وأن السياسي يستهدف اللعب على اللقب في الموسم الجديد، وهو ما يحتم عليه اللعب غدا من اجل الفوز، والفوز بجميع اللقاءات التي تجري داخل قواعده، وفي المقابل، سيكون فريق وداد تلمسان أمام حتمية الظهور بوجه قوي من اجل فرض الاحترام، والانطلاق بقوة في بطولة المحترف الأول التي يتعين عليه هذا الموسم اللعب من اجل ضمان البقاء فيها بالدرجة الأولى، وهو ما يحتم عليه تحقيق أحلى انطلاقة واللعب غدا من اجل العودة بنتيجة ايجابية من قسنطينة، وفي السياق ذاته، تبقى تشكيلة فريق شباب قسنطينة مهددة بغياب مدافعها زعلاني الذي تعرض للإصابة يوم الأحد الماضي في اللقاء الودي الأخير الذي خاضه أشبال عمراني أمام لاصام، حيث مازالت مشاركة اللاعب في مباراة الغد غير مؤكدة، في انتظار قرار الطاقم الطبي الذي سيفصل في أمره اليوم.