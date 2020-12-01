السياسة أخلاق قبل أي شيء

بقلم: وداد الحاج

في مواجهة تعفن المشهد السياسي الحالي ،تشتد حاجتنا إلى نماذج راسخة في أذهان أجيال كاملة من الجزائريين،وتركوا بعد رحيلهم أثرا طيبا لا يزال عبقه ممتدا إلى وقتنا الحاضر.

نتذكر الراحل عبدالحميد مهري الذي أعاد الروح للحزب العتيد و نقله من خندق الانبطاح و المذلة إلى جبهة المغالبة و حماية المقدسات و المرجعيات الكبرى للجزائريين ،و رأينا كيف كان رحيله مدويا بعد أن انتقم منه “أبناؤه ” شر انتقام ،وهو من هو في رصيده التاريخي و حنكته التي يعترف بها العدو قبل الصديق و كان المرحوم عامل اتزان في الساحة السياسية وهو الذي رفض أن يتحول الأفلان إلى معول هدم ،و أداة حكم في يد عصبة معينة أهلكت الحرث و النسل.

نتذكرأيضا المناضل اليساري الرمز الهاشمي الشريف رحمه الله الذي نافح عن قناعاته وتصدى للتطرف الفكري لبعض جماعات الاسلام السياسي ،ولبعض فصائل النظام السياسي الحاكم التي حاولت إلى استعمل أسلوبها القديم في توظيف التيار اليساري لتحقيق توازنات معينة داخل المجتمع و يعد الرجل من الاستثناءات النادرة داخل اليسار الجزائري التي كانت ترى عن قناعة ضرورة تكييف خطابها السياسي مع مؤشرات الراهن والتحولات العميقة التي عرفها المجتمع الجزائري وهو القارئ النهم لكتب التاريخ و لكل الآثار التي تركها رموز الاشتراكية و الشيوعية ،غير أنه تمكن من تكسيرالنمطية التي كرسها اليساريون وهي البقاء داخل شرنقة التنظير مبتعدين عن الواقع .

وغير بعيد عن النموذجين الأسبقين تقتضي الضرورة أن نتذكر مواقف الراحل محفوظ نحناح الذي له الفضل الكبير في ترشيد الحركة الاسلامية و تهذيب مواقفها و معالجة أمراضها الفكرية وهو الذي كان يحتفظ بعلاقات قوية مع جنرالات الجيش و أجهزة الأمن من غير أن يكون ذلك عبئا عليه أو سببا للتحرج داخل حزبه السياسي أو لدى مناضليه ومحبيه،فضل الرجل تغليب الحكمة في انتخابات الرئاسة سنة95 وكان سباقا لطرح فكرة المشاركة في الحكم مؤكدا لمن يعرفه أن المعارضة ليس مهنة و السلطة ليست قدرا وشاهدنا كيف دفع الرجل و إخوانه ثمنا غاليا جدا نظير مواقفه الوسطية و المعتدلة.

الجزائر اليوم تحتاج إلى نماذج مثل هؤلاء مخلصين لوطنهم قادرين على قراءة الأحداث و استشراف المآلات ،مع فطنة و كياسة يفتقدها كثير من أدعياء السياسة في أيامنا.