السماح للمستشفيات لاستئناف العمليات الجراحية

أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، الضوء الأخضر لاستئناف العمل بالمستشفيات تدريجيا، بعد أن تقرر تجميدها مؤخرا، بسبب جائحة كورونا، على اعتبار أن الوضع الوبائي حاليا مستقر.

وأفاد الوزير، في تصريح له، على هامش اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية، لفيروس كوفيد19، أن الوضع مستقر، في الوقت الراهن، لذا أوجه نداء إلى كل الزملاء، بالمستشفيات لاستئناف العمل العادي بصفة تدريجية، بشرط الاستمرار في احترام كل الإجراءات الوقائية، المقررة في إطار مواجهة وباء كورونا.

وأفصح المتحدث ذاته، أن العديد من المرضى، منهم حالات استعجالية، تأثروا بسبب توقف العمل، في بعض المصالح الطبية، قائلا: “نطلب من كل المستشفيات استئناف العمل، لأن العديد من المرضى يحتاجون إلى العلاج”، بحيث سيتم الشروع في عمليات طب العيون والكلى، خاصة وأن هناك اختصاصات غير معنية، بوباء كورونا عليها استئناف عملها فورا، بصفة تدريجية.

وفيما يخص قرار تجميد العمل ببعض المستشفيات، خاصة إجراء العمليات الجراحية، تفاديا لتفشي الوباء، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة، أن الوضع حاليا وبعد مرور شهرين “بدأ في التحسن”، بفضل احترام التعليمات الوقائية، وبفضل عمل الخبراء على مستوى لجنة الرصد والمتابعة، وبالتالي حاليا هناك مستشفيات جاهزة، تحتوي على عدد أسرة كافية، وسيتم استئناف العمليات الجراحية.

مريم خميسة